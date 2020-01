Paiements UFC 246, salaires finaux: Holly Holm lie Donald Cerrone, Ode Osbourne rejoint le club de 10 000 $

L’UFC 246 présentait le combattant le mieux payé de la promotion en compétition sur la même carte que le combattant le moins payé de la promotion, qui est tellement «Sin City», où vous pouvez trouver des sans-abri dormant dans le parking de l’hôtel Steve Wynn à Las Vegas.

«Notorious» a encaissé un montant fixe de 3 millions de dollars pour moins d’une minute de travail contre son compatriote poids welter, Donald Cerrone. “Cowboy” a fait 200 000 $ pour sa perte par KO technique, qui est le même montant que Holly Holm a tiré pour son câlin et sa limace face à Raquel Pennington.

Ailleurs sur la carte, Ode Osbourne, vedette de la série Contender, a encaissé 10 000 $ pour ses débuts dans l’Octogone. Askar Askarov et Aleksa Camur ont rejoint “Oddity” dans le club “show” de 10 000 $, tandis que Sabina Mazo a tiré 12 000 $ pour apparaître aux côtés de J.J. Aldrich.

Versements finaux et salaires UFC 246 ci-dessous:

Conor McGregor: 3 000 000 $

Donald Cerrone: 200 000 $

McGregor bat. Cerrone par TKO

Holly Holm: 200 000 $ (150 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner)

Raquel Pennington: 63 000 $

Holm def. Pennington par décision unanime

Aleskei Oleinik: 150 000 $ (75 000 $ à montrer, 75 000 $ à gagner)

Maurice Greene: 30 000 $

Oleinik def. Greene par soumission

Brian Kelleher: 46 000 $ (23 000 $ pour montrer, 23 000 $ pour gagner)

Ode Osbourne: 10 000 $

Kelleher a déf. Osbourne par soumission

Carlos Diego Ferreira: 100 000 $ (50 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner)

Anthony Pettis: 155 000 $

Ferreira bat. Pettis par soumission

Roxanne Modafferi: 62 000 $ (31 000 $ à montrer, 31 000 $ à gagner)

Maycee Barber: 29 000 $

Modafferi def. Barbier par décision unanime

Sodiq Yusuff: 54 000 $ (27 000 $ à afficher, 27 000 $ à gagner)

Andre Fili: 55 000 $

Yusuff def. Fili par décision unanime

Askar Askarov: 20 000 $ (10 000 $ à montrer, 10 000 $ à gagner)

Tim Elliott: 31 000 $

Askarov def. Elliott par décision unanime

Drew Dober: 110 000 $ (55 000 $ pour montrer, 55 000 $ pour gagner)

Nasrat Haqparast: 25 000 $

Dober def. Haqparast par TKO

Aleksa Camur: 20 000 $ (10 000 $ à montrer, 10 000 $ à gagner)

Justin Ledet: 20 000 $

Camur def. Ledet par décision unanime

Sabina Mazo: 24 000 $ (12 000 $ à montrer, 12 000 $ à gagner)

JJ Aldrich: 30 000 $

Mazo bat. Aldrich par décision partagée

Claudia Gadelha: 54 000 $ à montrer (combat annulé)

Gardez à l’esprit que les salaires énumérés ci-dessus n’incluent pas les bonus de combat, les parrainages Reebok, les pourcentages et autres paiements non officiels. Il n’inclut pas non plus les déductions pour les dépenses telles que l’assurance, les taxes, etc.

Par exemple, la promotion distribue souvent de l’argent supplémentaire pour les bonus «Fight of the Night» et «Performance of the Night», ainsi que les bonus occasionnels (et non divulgués) de vestiaire (exemple ici).

