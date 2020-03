Paiements UFC 248, salaires finaux: Yoel Romero devrait donner ses 350 000 $ à Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk

Les paiements finaux ont été débloqués par la Nevada State Athletic Commission (NSAC) pour l’UFC 248: l’événement «Adesanya vs. Romero» à la carte (PPV), qui a eu lieu samedi dernier. nuit (7 mars 2020) à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le champion des poids moyens, Israel Adesanya, a été le grand vainqueur de la soirée, remportant 500 000 $ pour sa victoire en cinq rounds contre le concurrent de 185 livres, Yoel Romero, qui devrait probablement donner ses 350 000 $ à Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk après leur bain de sang de 25 minutes dans le co-événement poids paille.

Ils sont allés là-bas et l’ont mérité.

Voici la liste des gains de l’UFC 248, qui comprend des bonus de victoire.

Israël Adesanya: 500 000 $ (pas de bonus de victoire)

def. Yoel Romero: 350 000 $

Zhang Weili: 200 000 $ (dont 100 000 $ de bonus de victoire)

def. Joanna Jedrzejczyk: 106 000 $

Beneil Dariush: 140 000 $ (comprend un bonus de gain de 70 000 $)

def. Drakkar Klose: 40 000 $

Neil Magny: 152 000 $ (inclut un bonus de victoire de 76 000 $)

def. Li Jingliang: 64 000 $

Alex Oliveira: 128 000 $ (comprend 64 000 $ de bonus de gain)

def. Max Griffin: 35 000 $

Sean O’Malley: 70 000 $ (comprend un bonus de gain de 35 000 $)

def. Jose Quinonez: 33 000 $

Mark Madsen: 66 000 $ (inclut un bonus de victoire de 33 000 $)

def. Austin Hubbard: 12 000 $

Rodolfo Vieira: 28 000 $ (inclut un bonus de gain de 14 000 $)

def. Saparbek Safarov: 22 000 $

Gerald Meerschaert: 60 000 $ (inclut un bonus de victoire de 30 000 $)

def. Deron Winn: 12 000 $

Giga Chikadze: 24 000 $ (comprend 12 000 $ de bonus de victoire)

def. Jamall Emmers: 10 000 $

Danaa Batgerel: 20000 $ (comprend un bonus de 10000 $ pour gagner)

def. Guido Cannetti: 14 000 $

Gardez à l’esprit que les salaires énumérés ci-dessus n’incluent pas les bonus de combat, les parrainages Reebok, les pourcentages et autres paiements non officiels. Il n’inclut pas non plus les déductions pour les dépenses telles que l’assurance, les taxes, etc.

Par exemple, la promotion distribue souvent de l’argent supplémentaire pour les bonus «Fight of the Night» et «Performance of the Night», ainsi que les bonus occasionnels (et non divulgués) de vestiaire (voir ces chiffres ici).

