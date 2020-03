Paige VanZant avertit l’UFC qu’elle «vient se battre» après avoir retiré son bras (Vidéo)

Le combat final contre l’actuel contrat UFC de Paige VanZant a été suspendu plus tôt cette année après que “Jauge 12” ait été forcée de se retirer de son combat de Brasilia contre Amanda Ribas. Heureusement, Randa Markos a pu la remplacer à l’intérieur du gymnase vide de Nilson Nelson le 14 mars au Brésil.

Mais la blessure au bras qui a mis VanZant sur la glace semble être entièrement réparée et prête à partir, par sa dernière vidéo Instagram. Malheureusement, son timing n’aurait pas pu être pire, car la plupart du monde a été fermé par un coronavirus.

“CAST OFF 100% !!!! LET’S FREAKING GO !!!! La formation est pleinement efficace (dans mon garage avec mon mari) », a écrit VanZant. “Tout d’abord, guérissons le monde, après ça je vais me battre.”

VanZant (8-4) a été vue pour la dernière fois en train de remporter une victoire sur Rachael Ostovich à l’UFC Brooklyn il y a environ un an et a du mal à rester cohérente après que son “bras stupide” n’ait pas guéri d’une blessure subie en 2018.

On s’attend à ce que la «jauge 12» de 25 ans fasse son retour au poids de paille.