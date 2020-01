Paige VanZant blessée, Randa Markos intervient pour combattre Amanda Ribas à l’UFC Brasilia

Le premier combat de Paige VanZant en 2020 devra attendre.

Une blessure au bras a forcé «PVZ» à quitter son prochain combat de poids de paille avec Amanda Ribas (8-1) à l’UFC Brasilia le 14 mars, a confirmé MMA Fighting avec plusieurs personnes connaissant le changement et la promotion annoncée plus tard. Le vétéran Randa Markos interviendra en remplacement pour combattre Ribas.

Le changement a été signalé pour la première fois par Combate.

Le bras de VanZant a été un problème pour elle depuis qu’il s’est cassé lors d’une bagarre avec Jessica-Rose Clark en janvier 2018. La femme de 25 ans a subi trois chirurgies pour soigner la blessure depuis. Son prochain combat avec Ribas devait être le dernier de son contrat actuel avec l’UFC.

Markos (10-7-1) a concouru trois fois en 2019, passant 2-1 avec une défaite contre Claudia Gadelha prise en sandwich entre les victoires contre Ashley Yoder et Angela Hill. «Quiet Storm» est l’un des poids-pailles les plus anciens de la liste de l’UFC, ayant participé à la promotion 13 fois après avoir été membre de la distribution de The Ultimate Fighter.

L’UFC Brasilia est titré par un combat léger entre Kevin Lee et Charles Oliveira, la carte principale étant diffusée sur le service de streaming ESPN +.