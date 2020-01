Paige VanZant confirme qu’une nouvelle fracture au bras est ce qui ne lui a pas permis de se battre à l’UFC Brasilia

Les blessures continuent de compliquer la carrière de Paige VanZant dans la UFC.

Le combattant relativement jeune de 25 ans n’a pas combattu depuis la soumission Rachael Ostovich dans le UFC sur ESPN + 1. Et bien qu’il devait contester le dernier combat de son contrat actuel avec l’UFC avant Amanda Ribas dans le UFC Fight Night Brasilia, une nouvelle blessure l’a fait tomber et a pris fin remplacé par Randa Markos.

Un jour après, il a été annoncé qu’il ne serait pas en mesure de participer à l’événement, VanZant a révélé dans ses réseaux sociaux que, en fait, la blessure qui l’empêcherait de participer à la compétition est une nouvelle fracture au bras.

“Vous connaissez déjà ce proverbe japonais qui dit” Tombez sept fois, levez-vous huit. ” Eh bien, mon histoire est de te casser le bras trois fois, continue de te battre une quatrième fois. À ce stade, n’importe qui pouvait choisir d’abandonner. Ce serait le plus simple à faire. Mais restez calme quand tout le monde comprendrait que vous vous effondrez, c’est la vraie force. Oui, je me suis encore cassé le bras. Non, ce n’est pas la fin de mon histoire. Il s’agit d’une très petite fracture et il ne me faudra que six à huit semaines pour me battre à nouveau. Le médecin a dit qu’il reviendrait en mai. C’est la deuxième fois que je souffre d’une fracture entre la plaque qui se trouve dans mon bras. Troisième fracture à la troisième place. Je sais que je dois ajuster ma formation maintenant que j’y ai une plaque permanente et des vis. Je ferai ces ajustements et reviendrai comme je l’ai fait auparavant. Je ne vais nulle part. J’ai seulement 25 ans et je suis un gangster. Je ferai mon retour à l’UFC en mai. Dieu voulait juste que j’aie plus de patience. »

Avec sa victoire sur Ostovich, VanZant a remporté sa première victoire en près de trois ans.