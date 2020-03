Paige VanZant est prête à revenir dans l’Octogone

Image via @paigevanzant sur Instagram

Paige VanZant, poids mouche de l’UFC, est prête à retourner dans l’Octogone. Lundi, “Jauge 12” a retiré son plâtre et veut tirer le meilleur parti de sa nouvelle santé en se battant dès que possible.

VanZant est hors de combat depuis janvier 2019 lorsqu’elle a remporté une victoire sur Rachael Ostovich à Brooklyn. Malgré la victoire, sa carrière a été entravée par une fracture récurrente au bras.

Elle a été réservée pour un retour contre Amanda Ribas sur la carte UFC Brasilia plus tôt ce mois-ci. Malheureusement, ce combat de retour prévu a été déjoué par sa blessure persistante au bras. En janvier 2020, elle a annoncé une déclaration sur sa lutte continue.

“Je ne vais nulle part, je n’ai que 25 ans et je suis un gangster fighter”, a ajouté VanZant. «Je ferai mon retour à l’UFC en mai. Dieu voulait juste que j’aie un peu plus de patience. Envoyez-moi de bonnes vibrations #fanzants, je pourrais utiliser un peu d’amour. “

Enfin, il semble que VanZant puisse recommencer à faire ce qu’elle fait le mieux. Elle a posté une vidéo sur Instagram, de son retrait de casting.

“CAST OFF 100% !!!! LET’S FREAKING GO !!!! L’entraînement est en plein effet (dans mon garage avec mon mari) lol Tout d’abord, guérissons le monde, après ça je vais me battre. ” – Paige VanZant sur Instagram.

Comme son combat à l’UFC Brasilia a été annulé, la candidate la mieux classée a encore un combat à faire sur son contrat avec l’UFC. Après avoir rempli ses obligations contractuelles, VanZant a fait allusion à tester l’agence libre. Elle veut plonger son orteil dans l’étang du marché libre, et pourrait éventuellement rejoindre son mari, Austin Vanderford, en rejoignant la liste des Bellator. Cependant, avec l’épidémie de coronavirus affectant tous les événements sportifs en direct, il est difficile de savoir quand la masselotte pourra faire sa prochaine apparition au MMA.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.