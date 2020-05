Paige VanZant et Austin Vanderford expliquent pourquoi ils se sont déshabillés sur Instagram

Avec 2,5 millions de followers sur Instagram, la vétéran de l’UFC, Paige VanZant, comprend certainement la puissance des médias sociaux en ce qui concerne sa marque et son image.

Grâce aux parrainages et aux recommandations, elle a déclaré qu’elle gagnait «beaucoup plus d’argent» grâce à ses publications sur les réseaux sociaux qu’elle ne se battait à l’intérieur de l’octogone.

Mais dernièrement, VanZant et son mari Austin Vanderford ont apporté un tout nouveau niveau d’attention lorsqu’ils ont publié une série de photos nues, leurs morceaux coquins dissimulés astucieusement derrière divers objets.

Selon VanZant, l’idée lui est venue avec une photo séparée de son mari et une paire de shorts à peine là que le poids welter Bellator balançait ce jour-là.

“Austin et moi avions pris une vidéo de lui-même, ou une photo dans la salle de gym, et j’avais jeté un coup d’œil et je me disais: ‘Étiez-vous nu là-bas?’ Et il portait juste un short très court”, a déclaré VanZant dans un entretien avec MMA Fighting. «Parce qu’il s’entraîne dans de très petits shorts.

“Et je me disais:” Oh mon Dieu, j’ai la meilleure idée de tous les temps “, et donc nous l’avons simplement mise en scène là où j’étais sur le médecine-ball et il avait notre sac à double tranchant couvrant ses fesses. Ensuite, cela a déclenché parce que les gens les aimaient tellement. »

VanZant a déjà réalisé des séances photo légèrement vêtues, comme son apparition dans l’édition de maillot de bain Sports Illustrated. Mais Vanderford est à peu près un nouveau. Cela dit, le concurrent poids welter de 30 ans n’était certainement pas timide quand est venu le temps de prendre les photos.

“Pour ma part, j’ai commencé la lutte depuis l’âge de cinq ans, donc j’ai porté l’un de ces maillots toute ma vie, donc il n’y a pas grand-chose qu’il ne montre pas”, a déclaré Vanderford en riant. “C’est un. Deuxièmement, avant de quitter l’Alaska pour aller ici aux États-Unis pour aller à l’école et tout ça, ma mère m’a donné un conseil avant de partir. Elle a dit “Austin, le reste du monde n’est pas comme l’Alaska. Vous ne pouvez pas simplement sortir et faire pipi où vous voulez. Vous ne pouvez pas vous montrer, alors faites attention. “Avance rapide comme un an plus tard, et j’ai en fait obtenu un ticket pour” jeter des ordures “parce que j’avais fait pipi dans un parc ou quelque chose. Il aurait pu y avoir quelques bières impliquées.

“Je n’ai jamais été timide à ce sujet. Je m’amuse. Ma femme me voit nue toute la journée de toute façon, donc je pensais que le reste du monde le méritait aussi. »

VanZant dit vraiment que l’idée était juste pour le plaisir car le duo mari et femme essaie de tirer le meilleur parti du verrouillage actuel où les gens sont encouragés à rester à la maison en tout temps en dehors des voyages essentiels.

“Ce n’est pas vraiment un coup de média social – ce n’est pas pour attirer l’attention”, a déclaré VanZant. “Je pense juste que je veux répandre l’idée, nous sommes mariés depuis plus d’un an et demi, et juste pour aimer votre partenaire et m’amuser avec eux, et [show] combien il est important de tirer le meilleur parti des relations que vous entretenez.

«Nous passons vraiment un très bon moment et essayons de répandre l’amour. Nous sommes mariés, donc je ne suis pas gêné, je n’ai pas peur du tout de la façon dont nous vivons notre vie. “

Alors que les photos étaient juste pour le plaisir, VanZant a une idée de comment transformer l’expérience en une opportunité réelle, grâce à une émission de télé-réalité qu’elle regarde régulièrement avec son mari.

«Je suis littéralement DM [Naked and Afraid] l’autre jour », a révélé VanZant. “[I] dit “hé mon mari et moi sommes des combattants professionnels, nous sommes habitués à perdre du poids” et leur ai envoyé mon argumentaire de vente sur pourquoi nous devrions être sur Naked and Afraid. J’espère vraiment.”