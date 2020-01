Paige VanZant fait une déclaration après la dernière blessure au bras et donne un délai de retour

Paige VanZant n’a pas été en action pendant presque toute l’année 2019 en raison d’une série de blessures graves au bras. Elle a ensuite été réservée pour un retour contre Amanda Ribas lors de la prochaine carte de l’UFC Brasilia. Malheureusement, ce retour prévu était un combat déjoué par une autre blessure au bras.

S’exprimant sur Instagram, VanZant s’est ouverte sur cette nouvelle blessure et a promis que cela ne la garderait pas hors de combat trop longtemps. Elle dit qu’elle se battra à nouveau en mai.

“Vous savez que le proverbe japonais” Fall sept fois, levez-vous huit. “Eh bien mon histoire est de vous casser le bras trois fois, continuez à vous battre quatre”, a écrit Paige VanZant. «N’importe qui pourrait choisir d’abandonner ici, ce serait la chose la plus simple à faire. Mais le faire ensemble alors que tout le monde comprendrait si vous vous effondriez, c’est la vraie force. Oui, je me suis encore fracturé le bras. Non, ce n’est pas la fin de mon histoire. Il s’agit d’une très petite fracture qui ne prendra que 6 à 8 semaines pour guérir. Mon docteur a dit que je serai de retour prêt à me battre en mai. C’est la deuxième fois que je perce un trou de vis où se trouve ma plaque dans mon bras, une troisième pause à un troisième endroit. Je sais que je dois ajuster ma formation maintenant que j’ai une plaque permanente et des vis dedans. Je ferai ces ajustements et je reviendrai avec succès comme je l’ai fait auparavant.

“Je ne vais nulle part, je n’ai que 25 ans et je suis un gangster fighter”, a ajouté VanZant. «Je ferai mon retour à l’UFC en mai. Dieu voulait juste que j’aie un peu plus de patience. Envoyez-moi de bonnes vibrations #fanzants, je pourrais utiliser un peu d’amour. “

VanZant a combattu pour la dernière fois en janvier 2019, lorsqu’elle a battu Rachael Ostovich par soumission.

Avec VanZant sorti, Amanda Ribas affrontera désormais Randa Markos à l’UFC Brasilia.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 24/01/2020.