Paige VanZant prête à «flipper» après avoir jeté un plâtre retiré de son bras

Cela a été un long chemin de retour à l’action pour Paige VanZant, mais elle est enfin prête à se battre.

La combattante vétérane des poids de paille et des poids mouches a publié une vidéo sur son Instagram lundi montrant un plâtre retiré de son bras, ce qui indiquait qu’elle était en assez bonne santé pour recommencer à s’entraîner.

“CAST OFF 100% !!!! LET’S FREAKING GO !!!! ” A écrit VanZant. “L’entraînement est en plein effet (dans mon garage avec mon mari) lol Tout d’abord, guérissons le monde, après je viens me battre.”

VanZant a été en proie à un bras cassé qu’elle a subi pour la première fois lors d’un combat contre Jessica-Rose Clark en janvier 2018 et la blessure récurrente l’a largement laissée à l’écart pendant la majeure partie des deux dernières années.

Elle a réussi à obtenir une victoire sur Rachael Ostovich en janvier 2019, mais depuis ce temps, VanZant a été forcée de quitter deux combats précédemment proposés en raison de problèmes persistants avec son bras.

Plus récemment, VanZant a abandonné un affrontement prévu contre Amanda Ribas à l’UFC Brasilia après s’être fracturé le bras droit à nouveau, ce qui l’a obligée à revenir dans le casting.

Maintenant que le casting a été supprimé, VanZant attend avec impatience la chance de concourir une fois que le calendrier de l’UFC recommencera à bouger, car la promotion fait face à beaucoup d’incertitude en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

VanZant, qui est mariée au prospect Bellator Austin Vanderford, est actuellement dans le combat final de son contrat avec l’UFC et elle avait précédemment déclaré qu’elle prévoyait de tester l’agence libre une fois son contrat conclu.