Paige VanZant se déshabille sur Instagram

Il y a des gens qui essaient toujours d’attirer l’attention, et sans aucun doute que Paige VanZant en fait partie.

Profitant de la quarantaine due à la situation générée par COVID-19, la combattante, qui a récemment fêté ses 26 ans, a publié sur ses réseaux sociaux une photo où elle est vue, avec son mari Austin Vanderford, s’entraînant nu dans la salle de gym équipée est sa maison.

“Calibre 12”, a récemment annoncé qu’elle avait presque récupéré de sa blessure et qu’elle reviendrait bientôt dans l’Octogone. Son dernier combat a été une victoire contre Rachael Ostovich, et cela s’est produit le 19 janvier 2019 lors de l’événement UFC Fight Night: Cejudo contre. Dillashaw, qui a eu lieu à Brooklyn, New York aux États-Unis.

Pour sa part, Austin Vanderford, a une carrière professionnelle dans laquelle il est invaincu en 9 combats dans la division Poids moyen de Bellator. Son combat le plus récent a eu lieu le 14 novembre 2014, quand il a vaincu par décision unanime de Grachik Bozinyan.