Paige VanZant se retire du combat avec Amanda Ribas

Les pauses difficiles continuent à venir pour Paige VanZant.

Après plus d’un an sur le plateau en raison d’une série de blessures malheureuses, VanZant devait retourner dans la cage en face d’Amanda Ribas à l’UFC Brasilia le 14 mars.

Malheureusement, VanZant a subi une autre blessure et a été expulsé de la carte en conséquence. Cette évolution a été signalée pour la première fois par la publication brésilienne Combate et confirmée plus tard par Farah Hannoun de MMA Junkie.

Paige VanZant n’a pas combattu depuis janvier 2019, lorsqu’elle a soumis Rachael Ostovich au premier spectacle de l’UFC sur ESPN +. Son prochain combat, chaque fois qu’il se produira, sera de très gros enjeux, car cela marquera l’obligation finale sur son contrat UFC actuel.

VanZant a déclaré qu’elle avait l’intention de tester l’agence libre à la fin de son contrat, citant sa conviction qu’elle n’était pas suffisamment payée pour ses combats à l’UFC.

“Avec des avenants, je gagne beaucoup plus d’argent assis à la maison en publiant des photos sur Instagram que je ne me bats”, a déclaré VanZant lors d’une apparition au MMA Show d’Ariel Helwani. «Si je devais arrêter tout ce que je fais en dehors des combats et simplement me battre, je serais perdu. Par un long tir.”

«Je pense que ma valeur est nettement supérieure à celle à laquelle je suis actuellement évalué», a-t-elle ajouté. «Je veux une augmentation de salaire significative, pour être tout à fait honnête. Je pense que ma valeur est vraiment faible [right now]. “

Amanda Ribas, d’autre part, a perdu 2-0 depuis son arrivée à l’UFC, battant Emily Whitmire lors de ses débuts promotionnels, puis remettant à Mackenzie Dern sa première défaite professionnelle lors de son deuxième match à l’UFC.

Randa Markos, enfin, remplace VanZant pour une victoire par décision partagée sur Ashley Yoder. Cette victoire l’a séparée d’une défaite face à l’ancienne challenger pour le titre Claudia Gadelha.

Voici à quoi ressemble la carte UFC Brasilia sans Paige VanZant.

Kevin Lee contre Charles Oliveira

Nikita Krylov contre Johnny Walker

Jussier Formiga contre Brandon Moreno

Randa Markos contre Amanda Ribas

Aleksei Kunchenko contre Elizeu Zaleski dos Santos

Enrique Barzola contre Rani Yahya

Veronica Macedo contre Bea Malecki

Maryna Moroz contre Mayra Bueno Silva

Gilbert Burns contre Demian Maia

Francisco Trinaldo contre John Makdessi

Su Mudaerji contre Bruno Silva

Damir Hadzovic contre Renato Moicano

Qui voulez-vous voir Paige VanZant se battre quand elle sera à nouveau en bonne santé?

