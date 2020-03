Paisa Sabina Mazo fête son anniversaire !!!

Le Colombien né à Medellín, département d’Antioquia, en Colombie, a aujourd’hui 23 ans.

Elle a été championne de la division Poids de la mouche pour Legacy Fighting Alliance (LFA) et bien que ses débuts en UFC c’était avec défaite avant Maryna Moroz le 30 mars 2019, dans ses deux prochains combats, il était victorieux, avant Shana dobson le 17 août 2019 et plus récemment avant JJ Aldrich le 18 janvier 2020.

Les rapports indiquent qu’elle est la première Colombienne à se battre pour UFC. «La reine colombienne» a fait ses débuts au MMA, un événement local organisé à Barranquilla, dans son pays d’origine, et a vaincu ce qui était alors considéré comme le meilleur combattant colombien, Alejandra Lara (qui se bat actuellement pour Bellator). De là, nous souhaitons à Sabina un joyeux anniversaire.