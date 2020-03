Pardon! Colby Covington écrase le boeuf avec son coéquipier de l’American Top Team (ATT) Dustin Poirier

Les bœufs de coéquipier contre coéquipier n’ont rien de nouveau dans le sport des arts martiaux mixtes (MMA). Et la plupart du temps, pas toujours, les bœufs peuvent être écrasés et tout peut revenir à la normale si les têtes sont plus froides.

Colby Covington a fait carrière en se mettant sous la peau des gens, quitte à jeter de temps en temps ses propres coéquipiers sous le bus. Par exemple, lorsque Dustin Poirier a perdu contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 242, “Chaos” n’a pas tardé à clowner sur “The Diamond” pour son discours de larmes après le combat.

Cela a incité Poirier à avertir Covington que chaque fois qu’ils se croiseraient à l’American Top Team (ATT), les poings commenceraient à voler sans poser de questions. En supposant que les services secrets n’existaient pas, bien sûr.

Cela dit, Colby a récemment révélé que tout allait bien entre lui et Poirier, mais il lui a quand même donné un petit coup lors d’une interview sur ESPN. Peu de temps après, il s’est de nouveau tourné vers les réseaux sociaux pour s’excuser de revenir sur sa parole.

Covington a développé davantage lors d’une interview avec MMA Junkie.

«Je veux faire de petites excuses; Je me suis déconnecté hier. Je peux être un homme plus grand et admettre que je me trompe, et j’ai rompu une promesse de Dan Lambert, et je me sens extrêmement honteux de le faire », a déclaré Covington.

«Je pensais que – vous savez que j’ai été pris dans l’instant, et j’ai été pris au dépourvu hier avec une question posée sur Dustin Poirier, et je le regrette en quelque sorte. J’aurais aimé ne pas avoir été aussi dur avec lui.

“C’est un coéquipier, c’est un ami maintenant, nous n’avons plus de bœuf personnel. C’est juste des affaires, et tout doit rester calme et bon chez American Top Team, et je ne veux plus de problèmes avec ça. Je veux juste continuer », a-t-il ajouté.

Bien sûr, tout n’est pas le soleil et les arcs-en-ciel chez ATT, car Covington a toujours des problèmes avec Jorge Masvidal, et plus récemment, a ajouté à son bœuf existant avec Joanna Jedrzejczyk. Donc, même si un bœuf a été écrasé, il y a encore beaucoup de tension à Coconut Creek, en Floride.

“Il (Poirier) a une classe de poids différente, et je vais me concentrer sur ce qui est important et ce qui m’attend et c’est” Marty Fakenewsman “,” Journeyman “Jorge Masvidal ou” Tyquil “Woodley.”

Des pas de bébé, je suppose.