Pas de pays pour les «vieillards» dans le plan de Tyrell Fortune de dominer les poids lourds de Bellator

Bellator 239: «Ruth vs. Amasov» a lieu ce week-end (vendredi 21 février 2020) au WinStar World Casino and Resort à Thackerville, Okla., Diffusé en direct sur Paramount Network et DAZN. L’événement principal des poids mi-moyens opposera le champion de lutte de la Division I de la NCAA, Ed Ruth (8-1) à la sensation invaincue de l’Ukraine Yaroslav Amosov (22-0).

La carte de vendredi soir comprend également quelques combats de poids lourds sur la carte principale, dont l’un présente Tyrell Fortune (8-0) face à l’ancien combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Timothy Johnson (12-6). Johnson a eu plusieurs occasions de se réinventer à Bellator, mais a fini par perdre KO contre Cheick Kongo et Vitaly Minakov. Les choses ne deviennent pas plus faciles pour lui avec Fortune dans son avenir. La vedette de la lutte collégiale de l’Université du Grand Canyon a (avec son frère jumeau Tyree) fait une transition réussie vers les arts martiaux mixtes (MMA) en laissant ses mains faire le travail debout, en marquant cinq KO et en ajoutant un étranglement nu à l’arrière contre un amer rival pour faire bonne mesure.

MMAmania.com a récemment discuté avec Fortune venant de sortir d’une victoire par KO technique contre Zu Anyanwu au deuxième tour au Bellator 233 au même endroit.

«J’étais extrêmement satisfait (de ce combat). Il s’est déroulé exactement comme je le souhaitais et l’a prédit (et l’avait) vu descendre. »

L’adversaire de Fortune ce soir-là a eu plus de deux fois plus de combats professionnels, et ce n’est pas différent pour lui d’aller contre l’expérimenté Tim Johnson. Cependant, aucun des deux n’impressionne Fortune.

“Oui, ils sont à la fois vieux et lents – et la première chose à faire est votre menton!”

Il y avait de la légèreté et de la joie dans la dernière réponse de Fortune, mais il y a autant de conviction et de sérieux dans sa prochaine réponse quand il dit que Johnson ne peut pas gérer ce qu’il apporte.

«Je développe chaque combat, chaque fois que je monte dans la cage. J’ajoute continuellement des choses à mon jeu. Donc je pense que ça va être très difficile pour Timothy de comprendre ce qui se passe, et je pense que ses réactions vont être trop lentes. Il prévoit d’essayer de saisir et de broyer le match, mais je ne vois pas cela avec beaucoup de succès avec mes antécédents de lutte, donc c’est juste une de ces choses où je pense que Father Time vient de rattraper son retard. “

Est-ce que Fortune ressent de la tristesse pour le fait que «Father Time» a rendu une fois des combattants puissants incapables de résister à son assaut?

«Putain non! Ils signent le contrat comme moi. Ils connaissent le risque que nous prenons chaque fois que nous montons dans cette cage, alors non! Si j’y pense, je suis sûr qu’ils ne remettent pas en question le fait de me mettre KO. Alors naw, je ne me sens pas mal du tout. “

Et en ce qui concerne les choses que Fortune dit ajouter à son jeu à chaque combat, il avertit les poids lourds de surveiller que la main gauche est maintenant aussi bonne que la droite.

«Je dirais que ma main gauche s’est tellement améliorée, tellement plus fluide. J’ai beaucoup travaillé dessus (depuis) ​​avant le combat de Zu – c’est juste que la main droite était tellement présente et apparente dans ce combat que je n’ai même pas trop travaillé sur (l’utiliser). “

Fortune affirme également que sa capacité à mesurer un adversaire dans le feu de l’action et à calculer le bon moment pour frapper s’est rapidement améliorée.

«Je regarde vraiment pour lire les ouvertures. Je n’essaye jamais de forcer les choses, donc si je vois que quelque chose est là et que ça marche, je ne vais pas aller à quelque chose juste parce que je veux le faire. “

Ce n’est pas tout. Fortune pense que sa formation a vraiment fait ressortir le “mixte” dans les arts martiaux mixtes pour poursuivre sa progression de lutteur amateur à combattant de haut niveau.

«J’ai fait beaucoup plus de coups de pied, en intégrant beaucoup de lutte de différentes manières et dans différentes situations et positions. (Je) travaille juste sur le jeu dans son ensemble. Je dirais que nous ajoutons toujours à ma boxe et à mon kickboxing. »

Si Fortune s’améliore aussi rapidement et qu’il est déjà invaincu pour toute sa carrière, combien de temps peut-il s’écouler avant qu’un titre mondial ne soit en préparation?

«Vous savez qu’il me reste deux combats sur mon contrat, donc je ne vois vraiment pas que ce soit loin si Bellator et moi pouvons nous asseoir et faire avancer les choses. Je pense que ce prochain contrat va définitivement passer à la lutte contre le champion, à la lutte pour la ceinture, car cette catégorie de poids n’est pas profonde. Avec 8-0, j’ai déjà plus d’expérience que 65, 70% de la division, et l’âge moyen de notre division est de 42 ans – j’en ai 29. Je pense donc que cela me place déjà au premier plan. Si je combat Javy Ayala et (Cheick) Kongo, je suis là, donc c’est deux combats. Tout dépend de qui je me bats ensuite et de ce qu’ils regardent. “

Étant donné que Ryan Bader est à la fois un ami et un partenaire d’entraînement, cela pourrait être un peu gênant si Fortune décide de se battre pour la ceinture Heavyweight.

“Nous n’en avons même pas parlé, donc ce n’est même pas quelque chose qui nous vient à l’esprit jusqu’à l’entraînement. Nous continuons simplement à essayer d’apprendre les uns des autres et à nous améliorer et à travailler les uns avec les autres autant que possible. De toute évidence, une fois que cette correspondance deviendra très apparente, elle entrera probablement en conversation, mais en ce moment, nous nous utilisons les uns les autres du mieux que nous pouvons et continuons à nous améliorer. Cela fait partie de l’entreprise et nous le comprenons tous les deux et nous le savons tous les deux. Une fois arrivé à ce point, nous allons nous asseoir et discuter et faire ce qui est le mieux pour nous deux à ce moment-là. “

Jusqu’à ce moment, attendons avec impatience de voir Fortune continuer à faire ce qu’il fait de mieux dans une confrontation avec les poids lourds avec Johnson au Bellator 239 à Thackerville.

L’audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et une couverture complète de “Ruth vs. Amosov” réside ici au MMA Mania toute la semaine.

La carte principale du Bellator 239 commencera à 21 h. ET sur Paramount Network et DAZN. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play de la carte Bellator MMA ICI.