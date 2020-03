Pas de prison après l’arrestation pour DWI

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a plaidé coupable de conduite en état d’ébriété et sera condamné à une assignation à résidence.

Jones, 32 ans, a été arrêté tôt le matin du 26 mars dans sa ville natale d’Albuquerque, N.M., et accusé de conduite avec facultés affaiblies aggravée, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et aucune preuve d’assurance.

Mardi, TMZ a rapporté que Jones avait conclu un accord avec les procureurs dans lequel il éviterait la prison, selon une copie de l’accord obtenu par MMA Junkie. Au lieu de cela, Jones recevra 96 ​​heures de garde dans la communauté (essentiellement une assignation à résidence), un an de probation supervisée, un minimum de 90 jours de thérapie ambulatoire – qui sera effectuée par vidéoconférence en raison de la pandémie de COVID-19 – et 48 heures de communauté un service.

TMZ a d’abord annoncé la nouvelle de l’accord de plaidoyer de Jones. Le bureau du procureur de la République de Bernalillo (N.M.) a publié une déclaration confirmant l’accord et a déclaré que toute violation de l’accord entraînerait une peine de prison.

«Jon Jones a plaidé coupable à son deuxième DWI. L’incident s’est produit le 26 mars 2020 à l’extérieur d’une boîte de nuit du centre-ville d’Albuquerque, deux mois seulement après la fin de sa probation à la suite d’un incident dans un club de strip-tease d’Albuquerque. Jones a assumé la responsabilité de ses actions dès le début de l’affaire et, ce faisant, l’État a accepté une probation surveillée d’un an », indique le communiqué. «Normalement, l’État demanderait un rapport préalable à la condamnation et une recommandation au tribunal de recouvrement des substances. Cependant, en raison de COVID-19, il n’est pas certain que le programme puisse accepter n’importe qui pour le moment.

«C’est aussi la raison pour laquelle nous acceptons les 4 jours sur le PCC avec 90 jours pour la remise (la prison métropolitaine vient de signaler un nouveau cas de COVID-19). Jones est toujours tenu de suivre un minimum de 90 jours de traitement ambulatoire, des amendes et des frais maximaux, des services communautaires et toutes les autres exigences de déclaration en probation. Son avocat et M. Jones ont été informés que s’il ne le faisait pas, l’État chercherait à imposer le solde de toute peine de prison sans tenir compte de circonstances exceptionnelles. »

L’arrestation de Jones était la dernière d’une longue série de brosses à la loi pour le combattant considéré par beaucoup comme le plus grand de l’histoire du MMA. Les incidents les plus médiatisés ont été une escapade de 2012 dans laquelle il a été accusé de DUI après avoir détruit sa Bentley en s’écrasant dans un poteau téléphonique dans le nord de l’État de New York, et une occasion en 2015 dans laquelle il a été accusé de délit de fuite après avoir blessé une femme enceinte dans une collision à Albuquerque.

Jones a été dépouillé de son titre de poids léger pour le dernier incident, mais a réussi à éviter de lourdes peines de prison pour ses diverses infractions.

Pour la première fois depuis son arrestation, Jones a publié un communiqué mardi par l’intermédiaire de son équipe de direction.

«Alors que nous travaillons tous pour comprendre et faire face au stress et aux incertitudes entourant l’état actuel de notre monde, je veux exprimer à quel point je suis vraiment déçu d’être redevenu la source d’un titre négatif, en particulier en ces temps difficiles», Jones m’a dit. «Je suis déçu d’avoir laissé tomber les personnes qui m’intéressent le plus – ma famille, mes amis et mes fans. Ce matin, j’ai conclu un plaidoyer avec le bureau d’Albuquerque DA. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes et je sais que j’ai un travail personnel à faire, ce qui implique la relation malsaine que j’ai avec l’alcool. »

L’UFC n’a pas encore formellement commenté le cas de Jones.

.