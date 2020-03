Pas de supports NCAA? L’UFC Fight Pass organise le tournoi des meilleurs retours

Dans un monde sans coronavirus, nous commencerions samedi le deuxième tour du tournoi NCAA.

Au lieu de cela, la saison 2019-20 des collèges sera sans champion grâce à l’annulation du tournoi – et à peu près tous les autres sports – en raison de la pandémie mondiale en cours.

Ici, au Blue Corner, nous sommes toujours de grands fans de remplir nos supports chaque mars dans l’espoir que nous remporterons enfin le pool de bureaux. Mais sans tournoi, cela est également tombé au bord du chemin.

Mais bon, si vous êtes un parentologue de cœur, n’ayez crainte. L’UFC essaie quand même de nous donner une petite saveur de tournoi. La promotion, via UFC Fight Pass, a mis en place une tranche de 16 combats pour les meilleurs retours de l’histoire du MMA. Si vous êtes abonné au Fight Pass, vous pouvez vous y rendre et regarder tous les combats. Ensuite, vous pouvez voter pour chaque tour dans les sondages sur le fil Twitter officiel de l’UFC Fight Pass.

Les huitièmes de finale comportaient neuf matchs de l’UFC, trois de PRIDE, deux de Strikeforce, un de l’Invicta FC et un de Cage Warriors.

Vendredi, le premier tour s’est terminé – et il n’y a eu qu’un bouleversement. Le reste n’était que de la craie. La victoire de Darren Elkins, tête de série no 11, contre Mirsad Bektic, a dominé la victoire de Scodtt Smith, tête de série no 6, contre Pete Sell.

Mais tout le reste s’est mis en place, y compris la soumission de Chael Sonnen au cinquième tour d’Anderson Silva lors de l’UFC 148, la victoire de Cheick Kongo au deuxième rang contre Pat Barry, la victoire PRIDE d’Antonio Rodrigo Nogueira, tête de série no 3 contre Bob Sapp, et La revanche de Matt Hughes, tête de série numéro 4, l’emporte sur Frank Trigg.

Découvrez le support actuel avec les quarts de finale définis ci-dessus. Ensuite, connectez-vous avec le compte Twitter de l’UFC Fight Pass pour les derniers sondages en huitièmes de finale samedi, les quatre derniers dimanche et le dernier lundi. Les piscines seront fermées chaque jour à partir de 11 h 30 HE.

