«Patchy Mix ne prend pas de route lente», prêt pour le tournage du titre de Bellator

Début 2019, le Patchy Mix invaincu n’était même pas sur la liste des Bellator, mais après une année presque sans faille, il se dit prêt pour un titre.

“Je pense que je devrais être dans cette discussion”, a déclaré Mix à MMA Junkie. «Je me sens comme les vrais vrais fans et les vraies personnes qui connaissent ce sport, je pense que je suis la discussion, le gars qui mérite le plus, le palmarès meilleur que quiconque sur la liste si vous regardez ce qu’ils ont fait à Bellator.

“Je suis 3-0 à Bellator – trois finales au premier tour et une domination pure.”

Mix (12-0 MMA, 2-0 BMMA) se battait sous la bannière du roi de la cage au début de l’année, mais le battage médiatique commençait certainement à se construire derrière lui. Après une carrière amateur invaincue, Mix commence également à terminer les combattants à un rythme alarmant dans les rangs professionnels. Il dit que le travail sur les nattes au célèbre Jackson Wink MMA du Nouveau-Mexique lui a fait savoir qu’il était capable de rivaliser avec n’importe qui dans le monde.

«Quand je suis devenu pro, puis je suis allé chez Jackson et je participais à la compétition, tous ces gars-là faisaient de l’entraînement croisé, ces grands noms – et même les gars de ma division en ce moment qu’ils sont les plus grands noms – je suis allé m’entraîner avec ces gars-là “, A déclaré Mix. «Comment j’ai fait, mon succès avec eux à l’époque, je savais à ce moment-là que je devais faire ça. Je devais gagner l’argent que ces gars faisaient, et je devais être un combattant de classe mondiale qui soit payé comme tel. »

Mix a fait ses débuts pour Bellator en juin dernier, et plutôt que de jouer un jeu lent dans la promotion, il a immédiatement été confronté à un autre espoir très vanté, Ricky Bandejas, l’homme connu pour avoir éliminé James Gallagher.

Mix a soumis Bandejas en un peu plus d’une minute.

Depuis lors, Mix a déjà ajouté deux arrêts de première ronde à son record, soumettant Isaiah Chapman au Bellator 232 d’octobre dernier, puis se rendant au Japon pour soumettre Yuki Motoya au Rizin FF 20, qui comportait une co-promotion avec Bellator.

Mix pense que cela lui vaut une place en tête de la division.

“Patchy Mix ne prend pas de route lente”, a déclaré Mix. «Regardez qui j’ai combattu lors de mes trois premiers combats à Bellator. Accordé, Dominic Mazzotta se retira. Il vient de fuir le combat. Mais ils m’ont jeté là-bas contre Ricky Bandejas. Ce mec est censé être un tueur. Il était en compétition. Il assomma Gallagher rapidement. Je suis allé là-bas et l’ai rangé en 60 secondes.

«Je ne voulais pas de combats faciles. Je ne voulais pas être construit. Je voulais prouver que je suis le meilleur au monde en ce moment, et c’est ce que je fais. Je n’ai pas pris un coup de poing. Trois combats, trois finales au premier tour, et je viens de terminer un gars de Yuki Motoya qui n’a pas terminé depuis 2011. Je suis là pour retirer les noms, et je suis un concurrent en ce moment – le candidat au titre à droite maintenant.”

Le titre des poids coq du Bellator est actuellement vacant, l’ancien détenteur du titre Kyoji Horiguchi abandonnant la ceinture après avoir été forcé de passer sous le couteau pour réparer son genou. Mix a dit qu’il n’était pas inquiet s’il se battait pour une ceinture vacante ou contre un champion établi, il pensait simplement qu’il était temps de briller.

“J’ai une longue séquence de victoires et je suis un finaliste”, a déclaré Mix. “Je n’ai pas pris de décision depuis près de deux ans et demi ou quelque chose de fou comme ça. Je suis ici pour éloigner les gens, et je pense que cela met une base de fans derrière moi. J’ai juste besoin de pouvoir montrer qui je suis, et si je le fais, je vais mettre les gens de côté et prouver qui je suis.

«En 2020, je veux le titre mondial, qu’il soit vacant ou autre. C’est mon but. Rien de moins.”

Compte tenu des progrès qu’il a réalisés en 2019, travailler pour le titre en 2020 pourrait ne pas être un objectif terriblement irréaliste. Son record de carrière est impressionnant et sa capacité à terminer les combats en fait un produit attrayant. Alors, alignez-les, dit Mix, et il les renversera.

“Je veux des noms”, a déclaré Mix. «Ces 45 livres qui descendent, ces gars qui viennent de l’UFC, j’ai besoin de noms. Je dois en ajouter un peu plus à mon CV. Je suis ici pour combattre les meilleurs gars. Je crois que je suis le meilleur gars du monde. “

