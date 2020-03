Patricio Freire ajuste son régiment d’entraînement en raison d’un coronavirus

Comme beaucoup de combattants, Patricio Freire a dû faire quelques ajustements à sa formation avec les nouvelles lois et recommandations de sécurité sur les coronavirus en place.

Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA) devait jouer le Bellator 241 le 14 mars contre Pedro Carvalho. Cependant, l’événement a été annulé quelques heures avant l’heure de début. De là, Freire est monté à bord d’un avion et s’est dirigé vers son Brésil natal.

À leur arrivée, Freire, son frère Patricky Freire et leur entraîneur de boxe ont décidé de s’isoler de tout le monde. Bien qu’aucun d’entre eux ne présente de symptômes, ils ont pris des tests de coronavirus par précaution. Ils sont tous revenus négatifs.

“Après notre retour, c’était moi, mon frère et notre entraîneur de boxe”, a déclaré Freire au MMA Junkie en portugais par le biais d’un interprète. «Nous étions isolés dans ma maison. Aucun de nous n’a eu de symptômes, mais nous avons quand même fait le test du coronavirus afin d’être en sécurité. Nous avons des enfants et une famille pour revenir. Nous avons pensé qu’il valait mieux être en sécurité. Tous les tests sont revenus négatifs. »

Les mandats des États ont forcé la fermeture du gymnase «Pitbull Brothers Artes Marciais» de Freire, mais ils ont toujours trouvé un moyen de s’entraîner – même si cela signifie travailler dans leur complexe de condos.

“Toute cette semaine, nous nous sommes entraînés à la boxe”, a expliqué Freire. «Je vis dans un grand condo, donc nous avons beaucoup d’espace pour courir. Nous nous préparions du mieux que nous pouvions. C’est ce que nous prévoyons de continuer à faire. Le gymnase est fermé pour une durée indéterminée. Nous avons un décret fédéral et d’État disant que les gymnases et tout ce qui est sanctionné ne peuvent pas être ouverts.

“Nos pratiques et tout sont suspendus, et nous disons à tout le monde de s’entraîner seul dans un espace ouvert. Nous avons tous de la famille et nous ne voulons pas risquer leur sécurité. J’ai une femme et deux enfants, dont un nouveau-né ici. »

Actuellement en plein Grand Prix Bellator poids plume, Freire est le tenant du titre de la promotion de 145 livres. Aux yeux de beaucoup, il est le visage du tournoi. Malgré cela, Freire n’a pas envie de revenir le plus tôt possible. Il reconnaît la gravité du coronavirus et veut attendre de voir comment les choses évoluent.

“Je suis en bonne santé; Je remercie Dieu pour cela », a déclaré Freire. «Je laisse la poussière retomber, appréciant notre temps avec nos proches. Je pense que nous avions tous besoin de quelque chose comme ça. C’est probablement quelque chose qui est venu parce que nous en avions besoin. Je pense que l’humanité a besoin d’une pause, et c’est ce qui se passe en ce moment. »

Bien que Bellator soit resté largement silencieux sur les plans dans un avenir immédiat, l’énoncé de mission actuel de l’UFC est clair. L’UFC veut organiser des spectacles – avec ou sans fans. Le président de Bellator, Scott Coker, a récemment déclaré à MMA Junkie que la promotion pourrait envisager de faire des spectacles sans public sur la ligne, mais Freire n’aime pas l’idée.

“Bellator a tous les moyens de réussir quelque chose comme ça”, a déclaré Freire. “Je suis sûr qu’ils réfléchissent à toutes les possibilités et à la façon de progresser avec les combats et la carte reportée dans son intégralité. Je me sens vraiment bizarre. Le public cherche les combats. C’est différent de voir cette atmosphère avec le public là-bas et les acclamations – tous ces bruits. Je ne sais pas si ce serait vraiment aussi significatif si nous fermions deux gars dans le studio et les faisons se battre – surtout pour un gros combat comme ça. Je ne sais pas à quoi penser ni à quoi m’attendre.

“Nous devrons attendre et voir la suite.”

