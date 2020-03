Patricio Freire détaille la rivalité SBG Irlande

UNCASVILLE, Connecticut – Patricio Freire affronte Pedro Carvalho au Bellator 241 vendredi, mais gagne, perd ou fait match nul, la guerre ne fait que commencer.

Lors de la conférence de presse de lundi à New York, aucun amour n’a été perdu entre Team Pitbull Brothers et SBG Ireland. La rivalité s’était construite ces derniers mois après quelques va-et-vient sur les réseaux sociaux.

Mercredi, Freire a expliqué l’origine de la rivalité entre les gymnases brésiliens et irlandais.

“Les origines du boeuf ont commencé avec Leandro Higo appelant un nouveau venu nommé James Gallagher”, a déclaré Freire à MMA Junkie par le biais d’un interprète. «Il n’a jamais répondu, alors j’ai décidé de retweeter ce que Leandro a tweeté. Ensuite, James Gallagher s’est rendu compte qu’il pouvait obtenir plus de visibilité sur Twitter en renforçant (avec) Patricio. Puis Patricky a retweeté. Ensuite, Peter Queally s’est impliqué dans le bœuf Twitter. C’est comme ça que tout a commencé.

«Maintenant, je me bats contre Pedro Carvalho. Mon frère se bat Queally. Espérons que Leandro Higo puisse se battre avec James Gallagher, et nous pouvons avoir les trois Pitbulls à tous les niveaux pour combattre SBG. Nous avons une grande guerre contre nous. “

Globalement, Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA) aime les chances de son équipe dans leurs combats respectifs. Il affrontera Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA) vendredi en quart de finale de grand prix poids plume. Son frère, Patricky Freire affronte Peter Queally en octobre.

“Nous sommes prêts”, a déclaré Freire. «Ces gars-là ont beaucoup parlé de (explétif). Nous allons les faire nous respecter à l’intérieur de la cage. “

Pitbull Brothers Gym n’est pas la seule entité pour laquelle Freire se bat vendredi. Avant le Bellator 241, la femme de Freire a donné naissance à leur deuxième fils. Bien que ce ne soit pas un événement inattendu, Freire a déclaré que la dépression post-partum de sa femme présentait certains défis – mais ils ont réussi à le surmonter.

“C’était difficile, mais on s’attendait à ce que mon fils naisse juste avant le combat”, a déclaré Freire. «Le problème était que ma femme souffrait de dépression post-partum, il y avait donc des difficultés à mener au combat. Nous sommes ici et nous sommes prêts. “

«… Avant, je me battais pour moi. Maintenant, je me bats pour l’avenir de ma famille, de mon gymnase, de mes entraîneurs. Il y a beaucoup plus en jeu pour ce combat contre SBG. »

Comment Freire prévoit-il de gagner vendredi soir? Il n’est pas sûr.

“Je décide encore”, a déclaré Freire.

Le Bellator 241 a lieu vendredi au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Découvrez l’intégralité de l’interview d’avant-combat du Bellator 241 de MMA Junkie avec Freire dans la vidéo ci-dessus.

.