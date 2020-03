Patricio Freire dit qu’il sera «le plus grand poids plume de tous les temps» avec la victoire du Grand Prix Bellator

Image via @patriciopitbull sur Instagram

Patricio Freire pense qu’il peut cimenter son héritage lors du Grand Prix Bellator poids plume.

«Pitbull» a déjà battu Juan Archuleta au premier tour et affrontera désormais Pedro Carvalho vendredi en quart de finale. C’est un combat que le Brésilien a choisi lors de l’émission de sélection, mais dit qu’il l’a fait à cause de la date, pas à cause de l’adversaire.

«J’ai dit que je prendrais la dernière date juste avant mon combat. L’option était entre lui et Caldwell parce qu’ils étaient prévus pour mars », a déclaré Freire à BJPENN.com. «Caldwell a eu deux défaites contre un poids mouche tout récemment, donc parmi tous ceux qui sont dans le groupe, il était le concurrent le moins méritant. Pedro a eu la chance d’être à cette date. »

En entrant dans ce combat avec Carvalho, ce sera la première fois que le produit SBG Ireland dispense cinq rounds, donc Freire est confiant qu’il sera en mesure de pousser le rythme. Il sait aussi peu importe où va le combat, il est le meilleur combattant.

«Ce combat est comme une rivière, il coule donc je fais ce que je pense être juste. Je ne m’engage jamais dans un combat en pensant que je dois l’abattre ou simplement rester debout », a-t-il déclaré. «Je fais ce que je ressens le mieux, je pourrais le supprimer ou essayer de le soumettre. Cela dépend du déroulement du combat. Je ne m’inquiète pas de ce qu’il me présente. Je sais que je suis meilleur que lui partout. “

Étant donné que Patricio Freire dit qu’il va mieux partout par rapport à Carvalho, le Brésilien s’attend à gagner une nouvelle victoire d’arrêt.

Pourtant, Pitbull dit qu’il ne sait pas comment il le fera, car il sait qu’il pourra le mettre KO ou le soumettre. Il s’agit de ce qui est le plus satisfaisant pour lui ce soir-là.

“Je décide toujours comment il va perdre. Il peut essayer de me frapper, mais il ne me trouvera pas. Quand il pense que je suis dans un endroit, je serai ailleurs. Il pense avoir toutes les réponses », a-t-il expliqué. «Mais je vais lui poser plusieurs autres questions et certaines qu’il n’a aucune idée de comment résoudre. Si j’ai envie de l’abattre et de le soumettre, je le ferai. Si j’ai envie de le mettre KO, je le ferai. Je pense toujours à la façon la plus satisfaisante de le finir. “

En fin de compte, si Freire devait continuer à gagner le grand prix des plumes comme il le croit, il dit qu’il se cimente comme le plus grand poids plume de tous les temps.

«Je pense qu’il ne devrait y avoir aucun doute que je suis le meilleur poids plume du monde et de l’histoire également. J’ai mis ma ceinture en jeu et j’ai toujours défendu mes titres et je sais que Jose Aldo avait plusieurs défenses de titre mais il s’était retiré de plusieurs combats. Il a pris un congé entre les combats et a perdu sa ceinture pendant longtemps », a conclu Freire. «Je pense que je suis le champion poids plume le plus actif que j’ai vu et que je suis celui qui a traversé des risques. Donc, je pense que je ne devrais pas douter après la fin de ce tournoi que je suis le plus grand poids plume de tous les temps. »

Pensez-vous que Patricio Freire est le plus grand poids plume de tous les temps s’il remporte le grand prix Bellator?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.