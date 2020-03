Patricio Freire récupère le titre poids plume

Patricio Freire a été dévasté au Bellator 145 quand il a été devancé sur les tableaux de bord par Daniel Straus et a perdu le titre poids plume.

Mais quand «Pitbull» a eu la chance de se venger de cette défaite lors d’un match revanche 17 mois plus tard au Bellator 178 – leur quatrième rencontre à l’intérieur de la cage des Bellator – il s’est assuré de ne laisser aucun doute. Il a récupéré le titre avec style à Mohegan Sun Arena à Uncasville, Conn.

Freire et Straus ont disputé une manche d’ouverture relativement méfiante, mais l’action a accéléré la vitesse lors de la manche 2 avec “Pitbull” lançant des tirs lourds et Straus cherchant à réduire la distance et à sécuriser un retrait.

C’est lors d’une de ces tentatives de démontage que le combat a atteint son paroxysme. Straus a opté pour une double jambe, mais Freire a bourré la tentative. Plutôt que de chercher à se séparer, le Brésilien a contrôlé la tête de l’Américain, puis a verrouillé une guillotine serrée et a sauté en l’air pour tirer l’action vers le tapis et resserrer la prise.

Straus savait que le jeu était en place et a tapé presque immédiatement à l’atterrissage alors que Freire a remporté la victoire de soumission pour récupérer la sangle de poids plume.

“Pitbull” n’a plus perdu de combat depuis. Il a décroché un trio de défenses de titre avec des victoires sur Daniel Weichel, Emmanuel Sanchez et Juan Archuleta, tout en ajoutant le titre léger à sa collection avec un KO de 61 secondes de Michael Chandler.

Maintenant Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA) revient à Mohegan Sun Arena pour sa dernière défense de titre quand il affrontera le candidat portugais basé en Irlande Pedro Carvalho (11-3 MMA, 4-0 BMMA) en quarts de finale de la Grand prix Bellator poids plume au Bellator 241 le 13 mars. Les principaux flux de cartes sont diffusés en direct sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Avant ce combat, découvrez la performance victorieuse de “Pitbull” contre Straus dans la vidéo ci-dessus.

