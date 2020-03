Patricio Freire vs Daniel Straus revisité le chapitre quatre – «Pitbull» mord en arrière

Daniel Straus semblait être au sommet du monde après le Bellator 145. Dans son troisième match avec Patricio “Pitbull” Freire, Straus a utilisé sa taille (5’8 “contre 5’5”) et sa portée (67 “contre 65,5” ) pour dominer les échanges en grève à travers quatre rounds, et a survécu à un démontage du cinquième round où Freire n’a pas été en mesure d’obtenir une soumission, pour gagner la décision unanime.

Chapitre 1 | Chapitre 2 | chapitre 3

Mais Straus a payé un lourd tribut à sa victoire. À ces derniers tours, il grimaçait sensiblement à chaque fois qu’il lançait un crochet gauche ou un coup, au point qu’il passait à utiliser largement sa droite et à éviter la gauche autant que possible. Par la suite, Straus avait besoin d’une plaque de titane et de six vis pour réparer plusieurs os cassés dans sa main blessée, dont certains ont été décrits comme «brisés».

En conséquence, le champion ne serait pas de retour avant longtemps.

Malgré un pronostic optimiste que Straus pourrait revenir fin 2016, il faudrait presque 1,5 an avant que le titre Poids plume ne soit à nouveau défendu. Il n’était pas le seul à être mis à l’écart par des blessures. Après être passé à Lightweight pour un «super» combat contre «Smooth» Benson Henderson au Bellator 160, «Pitbull» a été forcé de subir un KO technique médical lorsque Freire s’est cassé le tibia après qu’Henderson ait vérifié un coup de pied pendant le combat.

Au moment où les deux hommes étaient prêts à reprendre l’action, il semblait tout à fait naturel pour Bellator MMA de les faire recommencer. La date était le 21 avril 2017, le lieu était Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, et l’événement était intitulé Bellator 178. Pour la première fois dans l’histoire de la promotion, une trilogie deviendrait une quadrilogie que les rivaux de longue date recherchaient chacun. pour prouver qu’ils étaient le véritable poids plume dominant de la promotion. Deux de leurs trois combats précédents avaient fait le chemin. L’un s’est terminé à 4h49 du quatrième tour. Serait-ce une autre guerre épique?

En un mot, non. L’avantage de taille que Straus avait utilisé avec tant de force lors de leur troisième combat semblait presque inexistant au premier tour. Freire a travaillé à distance avec vitesse et puissance et a fait des dégâts sans effort tout en évitant tout contre-coup. Ce n’était pas un massacre unilatéral par un effort d’imagination, mais le champion a clairement perdu le premier tour et devrait se regrouper et se réinitialiser à l’avenir.

Mais, Freire ne lui a jamais donné cette chance.

Straus a de nouveau commis l’une de ces «erreurs mentales» qui ont semblé le frapper au pire moment possible. Il a tiré fort pour un démontage avec la tête en position pour un étranglement à guillotine, et Freire ne l’a pas simplement pris – il l’a attrapé comme le “Pitbull” qu’il est et n’a pas lâché. Freire a utilisé tout son poids corporel pour appliquer un effet de levier douloureux qui a forcé Straus à retirer à seulement 37 secondes du deuxième tour. Il était tout sourire dans une interview d’après-combat avec Jimmy Smith.

«C’est un rêve – c’est un rêve devenu réalité. Cette ceinture est pour mon fils. C’est mon cadeau pour lui. Je veux qu’il soit fier de son père et je sais que j’ai beaucoup surmonté pour ramener cette ceinture au Brésil et à ma famille. »

Depuis le quatrième combat, la trajectoire de leur carrière a complètement changé. Freire a réussi trois défenses de titre Featherweight et a remporté le titre Lightweight pour devenir un «champion-champion» de la promotion. Straus allait perdre son prochain combat en se soumettant au concurrent montant Emmanuel Sanchez, puis a subi un horrible accident de moto qui a presque mis fin à sa carrière. Alors qu’il a réussi son retour lors de son premier combat en 2019, Derek Campos l’a éliminé lors de la première manche du Grand Prix des plumes au Bellator 226 en septembre 2019.

Straus pourrait-il se relever comme un phénix de ses cendres et revenir à la forme d’une manière si dramatique cinquième combat entre ces deux a lieu? Il a 35 ans et Freire a 32 ans, donc les deux sont certainement assez jeunes pour croire que c’est possible, mais le premier “Pitbull” a un rendez-vous avec Pedro Carvalho lorsque le Bellator 241 est finalement reporté et un autre tournoi à terminer.

Pour consulter les dernières nouvelles et notes concernant Bellator MMA, assurez-vous de consulter nos archives de nouvelles complètes ici.