Patricio Pitbull contre Daniel Straus revisité le chapitre deux – le champion est ici

Lorsque Patricio “Pitbull” Freire et Daniel Straus se sont rencontrés pour la première fois au Bellator 45 en 2011, les deux hommes avaient remporté 16 combats mais n’avaient pas encore enroulé le titre de Bellator de 145 livres autour de leur taille. Freire a remporté la finale du tournoi de la saison quatre et avait le droit de défier Joe Warren pour un match revanche, mais sa blessure à la main ferait monter une foule d’étoiles et réclamerait l’or à la place.

Le défilé des champions commence avec la défaite de Warren au Bellator 60 à Hammond, Indiana le 9 mars 2012. Pat Curran a éliminé Warren au troisième tour pour remporter le titre Poids plume. Freire a finalement obtenu son tir au titre au Bellator 85, mais pour la deuxième fois de sa carrière, il subirait une perte de décision partagée – cette fois contre Curran au lieu de Warren.

Voici où les choses commencent à devenir intéressantes. Bien que Curran ait rapidement expédié avec Shahbulat Shamhalaev dans sa prochaine défense du titre avec un étranglement à guillotine, l’ancien adversaire de Freire, Straus, avait effectué une séquence de victoires de cinq combats qui incluait le tournoi poids plume de la saison six en 2012. Comme Freire avant lui, cette victoire lui donnait droit à un monde titre, mais contrairement à Freire, il avait profité de son opportunité au Bellator 106.

Curran a fait une erreur critique pendant le combat et a livré un genou illégal alors que Straus était au sol au troisième tour, gagnant une déduction d’un point dans le processus. Les juges se seraient toutefois prononcés en faveur de Straus dans les deux cas, car il a remporté le titre par des scores de 49-45 et 48-46 X2 pour réclamer le titre Poids plume “Pitbull” chassé depuis si longtemps.

Si vous vous attendiez à ce que cela mène immédiatement au deuxième combat entre Straus et Freire, vous vous trompez. Curran a invoqué sa clause de revanche pour la première trilogie de la carrière de Straus au Bellator 112, devenant le champion pour la deuxième fois à Hammond, Indiana. Straus était à 14 secondes d’aller aux juges quand il s’est fait prendre dans un étranglement nu à l’arrière.

À ce stade, le titre Featherweight semblait presque maudit, et Curran serait la prochaine victime à y tomber lorsque Freire aurait un match revanche avec lui au Bellator 123 le 5 septembre 2014 au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut. ne serait pas une décision partagée. Freire a devancé Curran en cinq manches pour une victoire à l’unanimité 48-47 et 49-46 X2.

Enfin, cette victoire au titre mondial pour «Pitbull» mettrait de l’or autour de sa taille et une bulle dans le dos. Daniel Straus voulait récupérer ce qu’il avait déjà détenu et était confiant de pouvoir battre Freire cette fois. Il aurait eu cette opportunité le 16 janvier 2015 au Pechanga Resort & Casino à Temecula, en Californie, en tant qu’événement principal du Bellator 132.

Le match revanche quatre ans dans la fabrication n’a pas déçu. Il y a eu plusieurs cas de déjà-vu dans ce combat, y compris Straus obtenant une déduction d’un point pour les fautes au deuxième tour, et Freire atterrissant un genou illégal au quatrième tour. Le genou était à l’aine, Straus a donc eu le temps de récupérer, mais après un redémarrage, Straus est de nouveau tombé à court terme.

Restez à l’écoute pour le troisième chapitre de cette saga car les deux se retrouveraient au Bellator 145.

