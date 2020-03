Patricio Pitbull contre Daniel Straus revisité le chapitre trois – Rédemption

Il serait difficile de prétendre que Daniel Straus n’était pas parmi les poids plumes les plus dominants du Bellator MMA depuis ses débuts en 2011 jusqu’à la lutte de trilogie avec Patricio “Pitbull” Freire en 2015. Dans la catégorie de poids la plus compétitive et la plus volatile de la promotion, Straus a amassé une impressionnante fiche de 10-3, a remporté le tournoi des poids plumes de la saison six et a couronné ce tournoi en battant Pat Curran pour le titre mondial.

Chapitre 1 | Chapitre 2

Malheureusement pour Straus, les trois défaites de son record terniraient ce qui aurait été autrement une course impressionnante incroyable. Une défaite est survenue alors qu’il ne restait que 14 secondes à sa défense contre l’ancien champion susmentionné, Curran, prenant l’or autour de sa taille aussi rapidement qu’il l’avait atteint. Les deux autres défaites sont venues à Freire en finale du tournoi de la saison quatre, puis à nouveau au Bellator 132. Dans un cas d’ironie incroyable, Straus a de nouveau été pris dans un étranglement arrière nu en fin de ronde de championnat et forcé de se soumettre.

Au cours de sa course de 2010 à Bellator 145, Freire a amassé son propre record divisionnaire impressionnant de 12-2. Chaque séquence de victoires qu’il a poursuivies a été plus longue que la précédente – deux combats, trois combats, puis sept combats exceptionnels d’affilée, y compris la vengeance d’une défaite précédente contre Curran pour remporter le titre Poids plume. Ses défenses de titre contre Straus et Daniel Weichel au Bellator 138 suggéraient que les fans de combat pourraient avoir un long règne au sommet.

Un Straus frustré et déterminé avait d’autres idées. Hanté par ses deux défaites contre «Pitbull» et poursuivi par les médias pour des «échecs mentaux» entraînant des pertes tard dans les combats de championnat, Straus a juré de faire ses preuves le 6 novembre 2015, au Scottrade Center de St. Louis, Missouri. L’événement était sous-titré «Avec une vengeance»Et construit autour d’une défense de titre pour le champion des poids légers« Ill »Will Brooks et la lutte de trilogie entre Pitbull et Straus.

Le moment de rédemption de Straus était enfin arrivé. Ce fut sa chance non seulement de prouver qu’il pouvait enfin battre «Pitbull», mais aussi de faire taire les critiques qui disaient qu’il n’avait pas la force mentale d’un champion du monde. Il a combattu comme un homme possédé, blessant sa main gauche dans le processus en se fissurant le crâne de Freire à plusieurs reprises. Freire a été battu et meurtri et a chuté sur chaque carte avant le cinquième et dernier tour.

Il est presque allé vers le sud pour Straus encore. Malgré une avance décisive et une performance dominante à ce point, Freire a terminé un démontage à une jambe et a immédiatement repris Straus à la recherche de sa Kryptonite – l’étrangleur nu à l’arrière. Hollywood n’aurait pas pu écrire une meilleure histoire que celle-ci. C’était le moment où Straus avait besoin de prouver qu’il avait la force mentale, les cojones si vous voulez, pour finalement surmonter l’adversité tard dans un combat de championnat et faire ses preuves devant une foule en direct et un public mondial de MMA.

“Ce serait un effondrement épique pour Daniel Straus s’il perdait ce combat.”

Ces mots du commentateur Jimmy Smith résumaient parfaitement les sentiments de tout le monde. Straus s’est remis sur pied avec un peu plus de 90 secondes et la guerre a repris, les deux hommes vidant leurs réservoirs d’essence respectifs avant la cloche. Par une décision unanime de 49-46 et 48-47 (deux fois), Straus a finalement exorcisé ses démons et a vaincu Freire. Le titre mondial et la victoire au combat en trilogie lui appartenaient tous les deux.

En effet, la troisième fois, c’était le charme.

Ce ne serait pas la fin de leur saga épique, cependant. Restez à l’écoute demain pour le quatrième et dernier chapitre de la rivalité historique entre deux des meilleurs poids plume de Bellator.

Pour consulter les dernières nouvelles et notes concernant Bellator MMA, assurez-vous de consulter nos archives de nouvelles complètes ici.