Patricio Pitbull envisage de reporter le combat après la naissance de son deuxième fils

Teresa Freire a donné naissance à Miguel le 1er mars, et le champion des Bellators en deux divisions, Patricio Freire, a envisagé de reporter ses prochains jours de combat après être devenu père pour la deuxième fois.

«Pitbull» devrait défendre son titre poids plume lors d’un affrontement en quart de finale du tournoi avec Pedro Carvalho dans le principal événement du Bellator 241 le 13 mars, et Freire admet qu’il envisageait de se retirer de la carte même si cela lui coûtait sa place dans le grand prix.

Freire appelle Miguel un «cadeau de Dieu», mais a révélé que sa femme avait fait face à des problèmes de santé au cours de la semaine dernière.

“(Teresa) a été un peu secouée, comme toutes les mères, et je lui ai même demandé si elle voulait que je me retire du combat”, a déclaré Freire à MMA Fighting. «Elle était bouleversée hier, mais tout va bien maintenant.

“Je ne te mentirai pas, j’ai pensé [pulling out of the fight]. Hier, j’ai appelé toute l’équipe, je les ai toutes au bureau et je leur ai dit: «Écoutez, il y a une possibilité que je quitte le combat.» J’en ai parlé à plusieurs reprises avec elle et elle a dit non, elle ne voulait pas de moi à (se retirer), elle a dit (se battre) serait mieux pour moi, mais j’ai réalisé qu’elle était secouée et que je partais [home] aggraverait les choses. Je ne voulais pas laisser ma femme ici avec deux enfants et aller me battre.

«Il y a des moments dans la vie où vous devez choisir entre votre carrière… Même si cela n’affecterait pas mon avenir chez Bellator, je devrais probablement quitter le GP – je ne sais pas si le GP aurait du sens sans moi , mais dans ma tête, cela finirait par se produire -, reporter le combat, obtenir une nouvelle date, mais Dieu merci, c’est mieux maintenant. Tout va bien maintenant. Mais je l’ai considéré, oui. Je l’ai considéré.

“(Jeudi) a été très décisif pour moi”, a-t-il poursuivi. “J’ai toute l’équipe avec moi et j’ai dit:” Il y a 50% de chances que je me retire du combat. Il n’y a rien de mal avec moi, je suis léger, 155 livres, je suis bien entraîné et sans blessure, nous avons la stratégie définie et je suis en feu, mais ma femme est la personne qui m’a le plus soutenu tout au long de mon vie entière. Elle est toujours très favorable, mais ça devient difficile maintenant. “Elle était très bouleversée et secouée.”

La mère, la sœur et la belle-sœur de Teresa se sont rendues chez Freire pour la soutenir alors que le combattant a eu sa dernière séance d’entraînement jeudi avant d’affronter Carvalho à Uncasville.

Le combat se poursuivra comme prévu, et Freire promet qu’il “se battra pour eux”, c’est-à-dire Teresa et ses deux fils.

“Même si je suis une personne concentrée et que je sais séparer les choses, vous sentez que votre femme a besoin de vous, et je suis ici”, a déclaré Freire. «Je dois rester excité de battre ce gars qui continue de parler de détritus, tu sais? Je dois vraiment avoir la tête froide, mais ça a du poids. »

Freire se bat contre Carvalho pour une place dans le grand prix du tournoi de 145 livres vendredi, et jure de faire le travail avec un KO.