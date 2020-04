Patricio Pitbull: l’UFC se fiche que les combattants «attrapent le virus ou meurent»

Bellator recommence lentement à accueillir des événements MMA, et le champion des deux divisions Patricio Freire pense que la promotion fait le bon choix.

“Pitbull” (30-4) devait défendre sa ceinture de 145 livres dans un combat de quart de finale de tournoi avec Pedro Carvalho le 13 mars, mais la société a mis le cap sur Bellator 241 heures avant le spectacle en raison de l’aggravation de la pandémie de coronavirus.

Bellator a payé aux combattants leur show et a gagné de l’argent malgré aucun combat, et Freire est retourné au Brésil quelques jours plus tard. «Pitbull», son entraîneur de boxe et son frère Patricky Freire ont été isolés de leurs familles pendant une semaine à Natal avant de recevoir leurs résultats de test, qui sont revenus négatifs pour COVID-19.

Bellator vise à programmer des spectacles dans un studio hollywoodien appartenant à ViacomCBS en juin ou juillet, mais “Pitbull” n’a pas encore été informé d’une nouvelle date pour sa défense du titre.

Pendant ce temps, les plans du promoteur rival UFC ont été en constante évolution alors que les commissions et même son partenaire de diffusion ESPN ont mis un terme aux événements du mois dernier.

“Si c’était mon argent (et) si j’étais milliardaire, je ferais ce que Bellator fait”, a déclaré Freire à MMA Fighting. “Je ne peux pas dire une date qui pourrait ne pas être effacée. “Oh, je vais louer une île.” Est-ce même faisable? Et qui emmenez-vous sur une île? Comment ça va être?

«Je ferais comme Bellator, j’attendrais que le marché réagisse, et quand le gouvernement ouvre tout, quand vous pouvez faire venir des combattants d’autres continents, OK. Si cette possibilité est réelle, organisons un événement. Il n’y a pas de débat. (UFC) ne fait que du bruit pour les médias, crée un gâchis et fait de l’argent. »

L’UFC prévoit d’organiser l’UFC 249 le 9 mai. Mais le lieu de l’événement à la carte n’a pas encore été annoncé. De la façon dont Freire le voit, la société de Dana White fait pression pour maintenir le ballon malgré les problèmes de santé.

«Mon impression est que les combattants viennent en dernier, non? Accomplir les contrats vient en premier, faire de l’argent et le foutre », a-t-il déclaré. “Apportez du divertissement à ceux qui sont à la maison, et f ** k le combattant s’il va attraper le virus ou mourir. Cela semble inhumain. »

“Vous ne pouvez pas faire de plans”, a-t-il poursuivi. «Les promotions dépendent du gouvernement (et) de la manière dont elles ouvriront le marché. Alors, dites quand et comment ils auront des événements et des combats. Je pense que si le marché américain s’ouvre lentement, les promotions reviendront à la normale. »

“Pitbull” a hâte de monter dans une cage et de “battre les Portugais” – une référence à Carvalho – mais le fera quand il sera plus sûr pour tout le monde. Le double champion de 32 ans continue de s’entraîner à Natal et garantit qu’il est prêt.

“Je suis prêt – je dois juste faire du poids”, a déclaré le Brésilien. «Je m’entraîne deux fois par jour. La seule chose que je ne fais pas, c’est d’avoir des contacts dans le gymnase, donc je ne m’entraîne pas au combat ou à la lutte et au jiu-jitsu. Mais je suis en grande forme, rapide et solide. S’ils disent que nous sommes autorisés à partir, je commencerai le combat et serai prêt le lendemain. “

Freire a défendu son trône des poids plumes pour la dernière fois en septembre 2019, battant Juan Archuleta par décision moins de cinq mois après qu’une victoire à élimination directe sur Michael Chandler a fait de lui le roi des poids légers de Bellator.