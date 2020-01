Patricio ‘Pitbull’ prêt à défendre son titre poids plume contre Pedro Carvalho au Bellator 241

Le match était déjà fixé, et maintenant Patricio Freire et Pedro Carvalho ont une date et un lieu.

Les officiels ont annoncé jeudi que «Pitbull» défendra son titre de 145 livres contre Carvalho en quarts de finale du Grand Prix mondial des plumes au Bellator 241, qui se déroulera le 13 mars à la Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. Le combat sert de tête d’affiche de la carte .

Un autre quart de finale du tournoi, Daniel Weichel (40-11) contre Emmanuel Sanchez (19-4) prend la facturation du co-événement principal.

Le deuxième tour des affrontements du Grand Prix a été déterminé en septembre dernier après la fin de la première série de combats du tournoi, Freire choisissant Carvalho comme adversaire et Sanchez choisissant Weichel dans l’espoir de venger une perte de décision partagée du Bellator 159.

En plus du titre de 145 livres, le vainqueur du Grand Prix mondial Bellator poids plume recevra un prix de 1 000 000 $.

Freire, qui détient actuellement les titres Bellator poids plume et poids léger, a remporté cinq combats consécutifs. Son 2019 l’a vu vaincre Juan Archuleta dans la ronde d’ouverture du Grand Prix quatre mois après avoir remporté le titre de 155 livres de Michael Chandler. Son record professionnel est de 30-4.

Le joueur de 24 ans Carvalho (11-3) est sur une séquence de six victoires consécutives, qui comprend une marque de 4-0 à Bellator. Il a battu Sam Silicia par une soumission au deuxième tour au Bellator 226 pour progresser dans le tournoi en cours des poids plumes.

Bellator 241 sera diffusé exclusivement sur le service de streaming DAZN.