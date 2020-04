Patricio Pitbull saccage l’UFC pour avoir poursuivi les événements pendant la pandémie de coronavirus: “Cela semble inhumain”

Patricio Pitbull, champion poids plume et poids léger de Bellator, a saccagé l’UFC pour avoir continué à essayer d’organiser des événements pendant la pandémie de coronavirus.

Le président de l’UFC, Dana White, a insisté pour le mois dernier sur le fait que l’émission UFC se poursuivrait malgré la pandémie de coronavirus qui a essentiellement mis fin à toutes les grandes ligues sportives du monde. White a fait de son mieux pour que l’UFC 249 ait lieu le 18 avril sur une terre de réserve indienne en Californie, mais l’événement a finalement été reporté. Le plan est maintenant de tenir l’UFC 249 le 9 mai en Floride, et Pitbull n’est pas d’accord avec cela.

Alors que l’UFC a tout essayé pour continuer et faire avancer son calendrier d’événements, Bellator a fait le contraire. Le président de Bellator, Scott Coker, a annulé le Bellator 241 à la dernière minute et la promotion a maintenant reporté indéfiniment le Bellator 242, le Bellator 243 et le Bellator 244, ainsi que le Bellator London également. Pitbull pense que c’est la bonne chose à faire.

S’adressant à MMAFighting.com, le double champion Bellator a saccagé l’UFC pour avoir tenté d’organiser des événements pendant une période de pandémie mondiale.

«Mon impression est que les combattants viennent en dernier, non? Remplir les contrats vient en premier, faire de l’argent et le f * ck. Apportez du divertissement à ceux qui sont à la maison et f * ck le combattant s’il va attraper le virus ou mourir. Cela semble inhumain », a déclaré Pitbull.

“Vous ne pouvez pas faire de plans. Les promotions dépendent du gouvernement (et) de la façon dont elles ouvriront le marché. Alors, dites quand et comment ils auront des événements et des combats. Je pense que si le marché américain s’ouvre lentement, les promotions reviendront à la normale. »

Il semble que la majorité des combattants de l’UFC aient soutenu White en essayant de reprendre les combats parce que les combattants doivent être payés. Mais pour les combattants de l’extérieur qui ressemblent à Pitbull, ce que l’UFC tente de faire ne semble tout simplement pas sûr.

