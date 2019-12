Patrick Cummins annonce sa retraite du MMA

Image via @officialdurkin sur Instagram (photographe non répertorié)

Patrick Cummins, le prétendant aux poids lourds légers de l'UFC qui a quitté son poste de barista pour combattre Daniel Cormier dans un court délai, a annoncé sa retraite du MMA.

Cummins a fait son annonce sur Instagram mardi après-midi.

«J'ai beaucoup réfléchi à l'idée de la retraite au cours des 6 derniers mois. Aujourd'hui est le jour où je dis officiellement au revoir à ma carrière d'athlète de plus de 20 ans », a écrit Cummins sur Instagram. Ce n'est pas une décision facile à prendre, surtout quand une vie compétitive est tout ce que j'ai jamais connue.

"Je ne sais pas trop quel sera le titre du prochain chapitre, mais je sais une chose avec certitude. Je ne passerai plus de temps impliqué dans quelque chose dans lequel mon cœur n'est pas à 100% ", a poursuivi Cummins. «J'ai passé plus d'un an à l'UFC où c'était le cas mais je n'en étais pas complètement conscient. Il s'avère que c'est probablement l'un des endroits les plus difficiles à parcourir. Vivre et apprendre.

«Je tiens à remercier mes amis, ma famille, mes proches, mes entraîneurs, mes sponsors et mes partenaires de formation qui ont contribué à me façonner au fil des ans. Vous savez tous qui vous êtes et je vous aime.

Un groupe de personnes que j'ai exclu est mes fans. J'ai pu faire des choses extraordinaires avec votre soutien moral. Dans les bons moments et surtout dans les moments difficiles, beaucoup d'entre vous ont tendu la main avec des motivations ou des éloges au fil des années que je n'ai jamais pu comprendre. Pour cela, je vous remercie tous du fond du cœur », a conclu Cummins. "Je ne pense pas que quiconque puisse revenir sur sa carrière et en être complètement satisfait, mais une chose que je ne changerais pour rien est le groupe unique de fans incroyables que j'ai réussi à organiser. Je t'aime aussi. Je vous remercie!! À votre santé. Enfin et surtout, toutes les photos et vidéos ici sont des meilleures de l'industrie et de mes chers amis depuis le premier jour. Les beaux @allelbows et la belle moustache @e_casey_leydon. Le lien vers le reste de la vidéo se trouve dans la biographie. »

Au cours de sa carrière à l'UFC, Patrick Cummins a remporté des victoires contre Antônio Carlos Júnior, Rafael «Feijao» Cavalcante, Jan Blachowicz et Gian Villante. Il termine sa carrière sur une séquence de trois défaites consécutives, après avoir récemment échoué face à Corey Anderson, Misha Cirkunov et Ed Herman.

Cummins prend sa retraite avec un dossier global de 10-7.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/12/2019.