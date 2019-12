Patrick Cummins annonce sa retraite – MMA Fighting

«Durkin» raccroche les gants.

Mardi, le poids lourd léger de l'UFC, Patrick Cummins, a annoncé via les médias sociaux qu'il se retirait de la compétition MMA après une carrière de neuf ans au combat.

«J’ai beaucoup réfléchi à l’idée de la retraite au cours des six derniers mois. Aujourd'hui est le jour où je dis officiellement au revoir à ma carrière d'athlète de plus de 20 ans », a écrit Cummins. Ce n'est pas une décision facile à prendre, surtout quand une vie compétitive est tout ce que j'ai jamais connue. "

Cummins, un lutteur panaméricain à deux reprises de la Division I de la Penn State University, n'a pas fourni de détails sur ce qui pourrait être le prochain pour lui, déclarant seulement qu'il ne se sentait plus dédié à se battre à 100% et que l'UFC n'est pas un endroit où l'on peut simplement «passer en revue les motions».

Le joueur de 39 ans conclut sa carrière avec un dossier de 10-7, dont une marque de 6-7 à l'UFC. Ses débuts ont eu lieu à l'UFC 170 le 22 février 2014 à Las Vegas, où il a combattu Daniel Cormier. Cummins était un remplaçant à court préavis d'un Rashad Evans blessé et il avait une histoire avec Cormier ayant travaillé avec le futur champion de deux divisions avant les Jeux olympiques de 2004.

Bien qu'il ait perdu contre Cormier en seulement 79 secondes, Cummins a remporté ses trois prochains combats et remporté des victoires notables contre Jan Blachowicz et Rafael Cavalcante pendant son mandat à l'UFC. Il a perdu ses trois derniers combats, plus récemment à l'UFC Rochester en mai.

Voir le relevé de retraite complet de Cummins ci-dessous:

J’ai beaucoup réfléchi à l’idée de la retraite au cours des 6 derniers mois. Aujourd'hui est le jour où je dis officiellement au revoir à ma carrière de plus de 20 ans en tant qu'athlète. Ce n'est pas une décision facile à prendre, surtout quand une vie compétitive est tout ce que j'ai jamais connue.

Je ne sais pas trop quel sera le titre du prochain chapitre, mais je sais une chose avec certitude. Je ne passerai plus de temps impliqué dans quelque chose dans lequel mon cœur n'est pas à 100%. J'ai passé plus d'un an à l'UFC où c'était le cas mais je n'étais pas complètement au courant. Il s'avère que c'est probablement l'un des endroits les plus difficiles à parcourir. Vivre et apprendre. Je tiens à remercier mes amis, ma famille, mes proches, mes entraîneurs, mes sponsors et mes partenaires de formation qui ont contribué à me façonner au fil des ans. Vous savez tous qui vous êtes et je vous aime.

Un groupe de personnes que j'ai exclu est mes fans. J'ai pu faire des choses extraordinaires avec votre soutien moral. Dans les bons moments et surtout dans les moments difficiles, beaucoup d'entre vous ont tendu la main avec des motivations ou des éloges au fil des années que je n'ai jamais pu comprendre. Pour cela, je vous remercie tous du fond du cœur. Je ne pense pas que quiconque puisse regarder en arrière sa carrière et en être complètement satisfait, mais une chose que je ne changerais pour rien est le groupe unique de fans incroyables que j'ai réussi à organiser. Je t'aime aussi. Je vous remercie!! À votre santé