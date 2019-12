Patrick Cummins, l'ex-barista qui a fait pleurer Daniel Cormier, prend sa retraite du MMA

Je sais que Patrick Cummins sera probablement ennuyé d'avoir mentionné «barista» dans le titre, mais c'était une si grande partie de son histoire de Cendrillon en 2014, lorsque «Durkin» est intervenu pour que Rashad Evans, blessé, combatte l'ancien partenaire d'entraînement. , Daniel Cormier.

Ainsi, Cry-Gate est né.

Cummins, 39 ans, perdrait contre Cormier, mais a réussi à se tailler une carrière respectable à l'UFC qui s'est terminée avec un record de 6-7, bien qu'il soit peut-être resté un peu trop longtemps après sa date d'expiration, comme en témoignent ses trois années actuelles. lutter contre la séquence de défaites.

"J'ai beaucoup réfléchi à l'idée de la retraite au cours des six derniers mois", a écrit Cummins sur Instagram. «Aujourd'hui est le jour où je dis officiellement au revoir à ma carrière de plus de 20 ans en tant qu'athlète. Ce n'est pas une décision facile à prendre, surtout quand une vie compétitive est tout ce que j'ai jamais connue. Je ne sais pas trop quel sera le titre du prochain chapitre, mais je sais une chose avec certitude. Je ne passerai plus de temps impliqué dans quelque chose dans lequel mon cœur n'est pas à 100%. J'ai passé plus d'un an à l'UFC où c'était le cas mais je n'en étais pas complètement conscient. "

Avant sa carrière dans les sports de combat, Cummins était un double lutteur américain de la Division I de la NCAA à Penn State.