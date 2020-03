Patricky ‘Pitbull’ Freire contre Peter Queally de SBG fait la une du Bellator Dublin

Un combat de rumeurs entre les vedettes légères Patricky “Pitbull” Freire et Peter Queally est maintenant officiel pour le retour de Bellator à Dublin.

La promotion de lundi a annoncé la confrontation avec la carte de combat du 3 octobre à 3Arena, qui a accueilli la promotion le mois dernier.

Le mois dernier, Queally a taquiné le match en anticipant «une violence de niveau dessin animé qui est inévitable», tandis que Freire a déclaré qu’il combattrait «un gars qui mérite d’être battu.»

Freire et son frère, le champion de deux divisions Patricio «Pitbull» Freire, ont appelé à une confrontation avec des combattants de la salle de sport de longue date de Queally, le célèbre SBG Ireland, et le champion «Pitbull» a promis de «vous faire exploser directement plus fort qu’un chariot dans un bus fenêtre en verre.”

Queally est à cinq mois de sa première victoire sous la bannière Bellator, arrêtant Ryan Scope en septembre dernier lors d’un précédent événement Bellator Dublin. Il était lié à une bagarre avec l’ex-champion Brent Primus avant qu’une blessure ne lâche l’occasion.

Freire a atteint la finale du grand prix des poids légers de Rizin avant une défaite décisive contre Tofiq Musayev, qui a cassé une séquence de sept victoires consécutives à la suite d’une défaite par élimination directe contre le champion de l’époque Michael Chandler pour le titre.