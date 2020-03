Patricky Pitbull promet d’éliminer Peter Queally

NEW YORK – Patricky Freire a mis fin à son dernier combat vaincu et blessé. Mais maintenant, après un traitement avec des cellules souches pour accélérer sa guérison d’une main cassée, “Pitbull” se dit prêt à montrer une fois de plus son pouvoir d’élimination.

Freire (23-9 MMA, 14-7 BMMA) affrontera l’Irlandais Peter Queally dans le principal événement léger du Bellator Dublin le 3 octobre, alors que la rivalité entre l’équipe Pitbull Brothers de Freire et le gymnase SBG de Queally continue de croître avant l’été. .

S’adressant à MMA Junkie après la conférence de presse de Bellator en 2020 lundi, Freire a été bref et au point de discuter de son prochain match.

“Quand Peter Queally a signé pour Bellator, je lui ai dit:” Je vais vous donner un travail, ne me fuyez pas “, a-t-il dit. «Et c’est arrivé. Dites simplement: «Merci beaucoup, Patricky Pitbull, pour le travail, pour le travail.»

Bien que Freire se concentre principalement sur la préparation à affronter Queally (12-5-1 MMA, 1-1 BMMA) au 3Arena, le poids léger de longue date Bellator a également eu des mots pour le coéquipier de l’Irlandais James Gallagher, qui s’est retrouvé impliqué dans un discours chauffé. échange avec les deux frères «Pitbull» lors de la conférence de presse.

“Il aime parler (explicatif), mais il n’acceptera pas le combat avec Leandro (Higo)”, a-t-il déclaré. «Tout le temps, il parle (explétif) de moi et de mon frère. Pourquoi parle-t-il (explétif) de moi? Il parle juste (explétif), et court, parle (expletif) et court. »

Le mauvais sang entre les Freire et SBG atteindra un sommet en 2020, à partir de Bellator 241 lorsque Pedro Carvalho de SBG affrontera le champion de Bellator en deux divisions – et le frère cadet de Patricky – Patricio en quarts de finale du grand prix des poids plumes. Puis, sept mois plus tard, la rivalité reprendra lorsque Patricky affrontera Queally à Dublin.

Le Brésilien a averti que toutes les postures de conférence de presse entre les factions rivales n’auraient aucune importance en ce qui concerne les combats réels, quand il pense que lui et son frère feront une déclaration claire à travers leurs performances.

“Les Pitbull Brothers ne jouent pas. Jamais », a-t-il dit.

L’entraîneur de Freire, Eric Albarracin, était également sur place pour expliquer comment Patricky s’était fait réparer la main après s’être blessé lors du grand prix Rizin FF au Japon en décembre dernier.

“Il s’est cassé la main entre les demi-finales et la finale, alors il est allé à Bio Accelerator à Medellin, en Colombie, et a obtenu des cellules souches”, a-t-il déclaré. “Maintenant, il est un bio-X-Man, et cette chose est comme l’acier!”

Avec sa main entièrement réparée, Freire a promis de l’utiliser à bon escient lorsqu’il affrontera Queally à Dublin.

“Tout le monde connaît le pouvoir de mes mains”, a-t-il déclaré. «Je vais l’assommer. c’est ça. C’est mon travail. C’est comme X-Men. “

