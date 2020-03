Paul Daley appelle à un combat pour le titre intérimaire de Bellator contre Lorenz Larkin

Paul Daley pense qu’une ceinture devrait rester en circulation à 170 livres.

L’attaquant britannique aimerait voir Bellator mettre en place un titre intérimaire dans la division des poids welters en réponse au champion Douglas Lima se déplaçant jusqu’à 185 livres pour faire face à Gegard Mousasi pour la ceinture vacante en mai.

Et si victorieux vendredi contre Sabah Homasi au Bellator 241, Daley (42-17-2 MMA, 8-4 BMMA) aimerait être en discussion pour se battre pour la ceinture intérimaire qu’il propose.

“Avec Lima atteignant le poids moyen, je pense qu’ils devraient apporter un titre provisoire, ce qui le rendrait intéressant”, a déclaré Daley au MMA Junkie. «Scott (Coker) a dit (Lorenz) Larkin est le suivant et j’ai déjà battu Larkin. Donc, s’il y a un titre intérimaire, et que Larkin était censé être le suivant pour le vrai titre, alors une revanche entre moi et Larkin aurait du sens pour le titre intérimaire.

“C’est ce que je ferais si j’étais le promoteur, évidemment il a des visions différentes mais c’est ce que je ferais.”

Daley a déclaré que c’était une idée qu’il avait véhiculée dans les médias, mais qu’il n’en avait pas vraiment parlé avec Bellator.

Pour l’instant, Daley se concentre uniquement sur la victoire vendredi soir et il est plus que confiant de faire le travail contre Homasi.

“Je me suis battu contre tous les meilleurs gars, donc ce sont les plus jeunes et les plus récents que je vais combattre ici”, a déclaré Daley. “Il se trouve que ce sont tous des gens qui sont prêts à se lever et à frapper un peu, que le combat se déroule de cette façon et à se tenir et à frapper, je ne pense pas. Mais ce sera génial aussi longtemps que cela durera car, évidemment, il va se faire assommer mais ça va être divertissant aussi longtemps que cela durera. »

