Paul Felder a-t-il été volé par les juges?

Qu’est-ce qui comptait le plus à l’UFC sur ESPN + 26 à Auckland, en Nouvelle-Zélande? Voici quelques réflexions après le combat…

1. Une autre décision serrée, mais pas un vol

Oh hé, bienvenue à nouveau. C’est un autre dimanche après un événement UFC, et encore une fois ici, nous avons une discussion sur le jugement. Pour en revenir à la victoire de Jon Jones sur Dominick Reyes à l’UFC 247, c’est la deuxième fois en trois semaines qu’une décision de l’événement principal crée une forte dissidence.

Cette fois, c’est Dan Hooker qui a obtenu le hochement de tête étroit, les juges lui donnant la décision partagée sur Paul Felder dans un classique en cinq tours. Ce fut une affaire brutale et sanglante qui a valu les honneurs de “Fight of the Night”, mais il y en avait beaucoup qui criaient “vol!” au lendemain de la garniture de pavillon légère.

Ma carte de score a permis à Felder de gagner 48-47 avec lui lors des tours 2, 4 et 5, mais une victoire de Hooker n’est en aucun cas scandaleuse. Le combat a été fortement contesté, avec plusieurs tours proches des lancers de pièces. Le fait que les trois juges aient obtenu un score différent reflète la nature compétitive du concours, et quelle que soit la manière dont il s’est déroulé, quelqu’un allait être mécontent.

Je répète encore une fois que Felder a obtenu la victoire de mon point de vue, cependant, cette décision était loin d’être criminelle. Laissant le combat à décider par les juges laisse la porte ouverte au chagrin, et après avoir remporté un match serré contre Edson Barboza à l’UFC 242 en septembre, Felder a été difficile cette fois-ci.

