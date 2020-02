Paul Felder a-t-il perdu 82 000 $ à cause des juges?

Chaque jour, il semble que les juges des combats de UFC Ils sont plus au milieu de la controverse. En ce moment, c’est ce qui se passe avec ceux qui ont jugé UFC Auckland; surtout ceux qui se sont occupés du combat des étoiles: Paul Felder vs Dan hooker. Parce que beaucoup ne sont pas d’accord avec la victoire australienne par décision partagée. Beaucoup pensent que c’est l’Irlandais qui a réussi.

Paul Felder a-t-il perdu 82 000 $ pour les juges?

Parmi les nombreuses personnes qui ne sont pas d’accord avec l’issue du combat, il y a Duc Roufus, entraîneur de “Irish Dragon”. Et il a été exprimé comme suit parler au Luke Thomas Show.

“Je n’ai plus confiance dans les juges. Tout le monde, combattants, entraîneurs, donne des explications après un combat; mais les juges et les arbitres disparaissent. Je vais vous donner un exemple.

Roufus poursuit:

«L’année dernière, ils ont affronté Emmanuel Sánchez contre «Pitbull» [Patricio Freire] en Israël Les trois juges ont marqué le troisième tour pour «Pitbull» et je lui ai demandé: “Les démolitions sont-elles importantes dans les règles unifiées du MMA?”. Et ils m’ont dit: “Non, ça n’a pas d’importance”. J’ai demandé: “Alors pourquoi ont-ils donné à Pitbull le troisième tour?”. Ils ont dit: “Pour cette démolition à la fin du cycle”. Je leur ai dit: “Ils ont juste dit que les retraits n’avaient pas d’importance”. ‘Pitbull’ a renversé Manny et l’a maintenu au sol pendant 30 secondes après que Manny l’ait frappé tout au long du round. L’un des juges a eu la gentillesse d’écouter au moins mon opinion, les deux autres juges se sont fâchés contre moi et m’ont dit qu’ils n’avaient pas à écouter ma merde * et sont partisn. C’est ça le problème.

Et conclut:

«Nous devons améliorer certaines choses. Pour commencer, il devrait y avoir cinq juges, pas trois. À suivre, il devrait y avoir une mise à jour chaque année. De plus, les juges ne devraient pas être des amateurs de sport, ils devraient être des spécialistes du sport. Lorsque les juges font des erreurs, ils rentrent à la maison avec le même salaire. Paul Felder a perdu 82 000 $ à cause des juges. C’est beaucoup d’argent. “