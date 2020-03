Paul Felder confirme qu’il ne se retire pas de l’UFC, mais ne relèvera qu’un défi alléchant

Après avoir perdu contre Dan Hooker via une décision divisée comme un rasoir à l’UFC Fight Night 168 à Auckland, en Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines, un émotionnel Paul Felder a indiqué qu’il avait participé à son dernier combat d’arts martiaux mixtes (MMA).

Maintenant qu’il a eu le temps de réfléchir un peu plus aux choses, “Irish Dragon” ressent toujours la piqûre, mais dit qu’il continuera, en fait, à avancer et qu’il ne raccrochera pas ses gants de sitôt.

«Je suis devenu un peu ému là-dedans, et je me suis vraiment demandé combien il en restait. Je n’ai pas pensé à suspendre les gants pendant le camp d’entraînement, ni à penser que je ne suis pas en lice pour avoir vraiment couru dans cette division », a déclaré Felder lors d’une récente interview au MMA Show d’Ariel Helwani.

“Mais je pense à 35 ans, j’ai 36 ans en avril. Ma fille vieillit beaucoup et elle se rend compte quand je suis parti et me manque beaucoup plus », a-t-il ajouté.

Ayant affronté les meilleurs des meilleurs au cours de sa carrière, y compris des matchs difficiles au cours de ses six années avec l’UFC, Felder ne cherche pas n’importe quel combat pour aller de l’avant. Donc, quand il revient, il veut un adversaire du Top 5 dans un combat en tête d’affiche de cinq rounds.

«Je pense qu’à ce stade, il est sûr de dire que je ne reviens que pour des choses qui m’attirent vraiment. Des choses qui vont vraiment me faire m’entraîner comme je l’ai fait pour ce combat de cinq rounds, d’énormes combats qui m’attirent vraiment. A part ça, je ferai juste des commentaires et j’attendrai ce match. “

De plus, Felder a révélé qu’il avait eu des entretiens avec le marieur de l’UFC, Sean Shelby, et bien qu’il n’ait pas essayé de le balancer d’une manière ou d’une autre, Shelby a dit à Felder de s’attendre à un appel téléphonique de sa part.

En ce qui concerne ce qui l’attire en ce moment, Felder dit qu’une revanche contre Hooker serait bien, mais il ne retient pas son souffle pour celui-là. De plus, il est plus que disposé à faire du tango avec Al Iaquinta après que «Ragin’ Al »l’ait appelé peu de temps après sa perte.

Quel que soit son adversaire, les fans de combat seront heureux de savoir qu’ils obtiennent encore un peu plus de «Irish Dragon» à l’intérieur de l’Octogone cette année.