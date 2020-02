Paul Felder, Dan Hooker si près sur le papier

Par: Dan Tom |

19 février 2020 22h00

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 26.

L’UFC sur ESPN + 26 aura lieu samedi (dimanche localement) au Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande. L’événement est diffusé sur ESPN +.

Paul Felder (17-4 MMA, 9-4 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’10 ”Âge: 34 Poids: 155 lbs. Atteindre: 70,5 ″

Dernier combat: victoire sur Edson Barboza (7 septembre 2019)

Camp: Roufusport (Milwaukee, WI)

Position / style frappant: orthodoxe / muay thaï

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titre léger CFFC

+ Ceinture violette de jiu-jitsu brésilien

+ Ceinture noire de Taekwondo (2ème dan)

+ 10 victoires KO

+ 1 soumission gagnante

+ 4 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression constants

+ Feintes solides et jeu de jambes

+ Divers arsenal de frappe

^ Attaques de rotation précises

+ Genoux et coudes dangereux

+ Capacité de grappling sous-estimée

^ Montre le sens de la soumission et la conscience

+ Bonne garde papillon / accoutrements

+ Terrain et livre dévastateurs

Dan Hooker (19-8 MMA, 9-4 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’0 ″ Âge: 30 Poids: 155 lb Atteindre: 75 ″

Dernier combat: victoire sur Al Iaquinta (5 octobre 2019)

Camp: City Kickboxing (Nouvelle-Zélande)

Position / style frappant: orthodoxe / muay thaï

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titres régionaux MMA

+ Ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien

+ 10 victoires KO

+ 7 soumissions gagnantes

+ 12 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression constants

+ Bonnes feintes et jeu de jambes

^ Changera de position

+ Fonctionne bien hors de la main de plomb

+ Croix et coups de pied précis

+ Genoux et coudes dangereux

+ Lutte améliorée

^ Défensivement et offensivement

+ Grappler sous-estimé

^ Brouillage et sens aigu de la soumission

Point d’intérêt: Muel Thai maelstrom

L’événement principal à Auckland présente un affrontement fantastique de prétendants légers qui connaissent très bien l’art des huit membres.

Styliste muay thaï qui peut coller et se libérer de la pression, Dan Hooker exerce un arsenal d’attaque diversifié. Qu’il se bat contre l’orthodoxe ou le gaucher, le natif de la Nouvelle-Zélande peut bien frapper de n’importe quelle position, à la fois en s’avançant ou hors du comptoir.

Fonctionnant bien à partir d’un jab long et bien placé, Hooker peut produire un effet offensivement ou l’attacher à la fin des combinaisons comme un contrôle perturbateur pour aider à dissuader les compteurs. Souvent suivi de ses croix et coups de tête brevetés, le talent de 30 ans continuera de varier son rythme et ses attaques tout au long du concours, augmentant régulièrement le rythme et la pression.

Aider à coller ensemble le répertoire offensif de Hooker est sa capacité à feindre efficacement dans l’espace – quelque chose dont je pense qu’il peut remercier Eugene Bareman et l’équipe de City Kickboxing. Néanmoins, malgré les améliorations techniques notées de Hooker et le menton inhérent, la défense n’a pas nécessairement été son point fort, faisant de l’offensive une rue bidirectionnelle puissante.

Entrez “The Irish Dragon”.

Plus une menace de harcèlement criminel, Paul Felder peut lancer un arsenal diversifié d’attaques hors des feintes ou des pas en avant. Mélangeant des attaques de rotation précises depuis sa base de taekwondo, Felder réussit bien à se maintenir en équilibre, prêt à revenir en un rien de temps. Et depuis son temps passé avec le grand duc Roufus à Roufusport, le style de Felder semble se développer de manière encore plus synergique compte tenu de la forme apparemment parfaite.

Apparaissant beaucoup plus à l’aise dans la poche, Felder travaille derrière sa feinte gauche, s’asseyant sur des crochets et des coudes en cas de besoin. Felder a également montré une capacité à se battre beaucoup plus tactiquement quand il en avait besoin, comme nous l’avons vu le démontrer en affinant intelligemment les longs membres de James Vick pour décrocher des coups de pied.

Si Felder peut trouver une faille similaire dans l’armure de Hooker tôt, alors nous pourrions voir son attaque et son agressivité croître à un rythme sain tout au long de la bataille. Mais compte tenu de la propension de Felder à couper et à porter des dégâts, lui aussi devra également évaluer correctement le risque par rapport à la récompense chaque fois qu’il cherche à avancer.

Point d’intérêt suivant: menaces potentielles de grappling

