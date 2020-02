Paul Felder devrait-il prendre sa retraite après sa défaite à l’UFC Auckland?

L’UFC a vu un autre combat très mince dans un événement principal samedi lorsque Dan Hooker a devancé Paul Felder à l’UFC sur ESPN + 26 à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Immédiatement après, un Felder déçu a déclaré à l’intervieweur en cage Dan Hardy qu’il aurait peut-être fini de se battre. Il convient de noter que Felder (17-5 MMA, 9-5 UFC) travaille également en tant qu’analyste régulier sur les émissions UFC, donc s’il se retire des combats, il a un plan de sauvegarde intégré assez solide pour la prochaine phase de son la vie.

Mais devrait-il arrêter de fumer? C’est la question à laquelle Matt Erickson, Nolan King et Danny Segura tentent de répondre dans la dernière édition de Triple Take.

* * * *

Matt Erickson: Si cela vous a traversé l’esprit et que la famille en est la raison, alors oui

Je ne salis pas le fait que les athlètes décident de prendre leur retraite. Je deviens salé quand ils prennent leur retraite et changent d’avis plus tard – parfois plusieurs fois. Mon héros sportif d’enfance, le Temple de la renommée des Cubs de Chicago, Ryne Sandberg, a pris sa retraite en 1994 et n’a pas été retiré quelques années plus tard. Et même si j’étais égoïstement heureux de le revoir, même en tant que gamin, j’ai dû rouler un peu les yeux.

Si Felder songe à prendre sa retraite, il devrait le faire – et il devrait s’y tenir. Il a interviewé des combattants dans la cage après leurs victoires (et quelques pertes) depuis assez longtemps maintenant qu’il sait comment cela fonctionne. Pour lui, même le mentionner au micro après sa perte de décision partagée contre Dan Hooker samedi dernier signifie l’une des deux choses: soit il cherchait un moment agréable et dramatique à la télévision, soit l’idée de prendre sa retraite lui a sérieusement traversé l’esprit. suffisamment de temps avant le combat pour en sortir organiquement.

Je ne prends pas Felder pour le type qui serait malhonnête et retirer ce peu de retraite pour courtiser une sorte de sympathie avec les fans, ou l’utiliser comme un moyen de pêcher des compliments pour que les gens lui disent: «Oh, Paul, vous êtes toujours aussi bon! Ne prenez pas votre retraite! “

S’il l’a dit, cela signifie qu’il y pensait. Et s’il y pensait, alors il a suffisamment de doutes quant à rester actif pour qu’il les écoute.

Physiquement, l’homme est une bête. Il aura 35 ans dans quelques mois, mais ces jours-ci, ce n’est rien. Auparavant, plus près de 40 que 30 étaient la descente, mais cela ne doit plus être comme ça, et d’après toutes les indications, Felder semble pouvoir continuer et être très compétitif contre n’importe qui dans la division des poids légers de l’UFC.

Il a subi cinq défaites à l’UFC – et trois d’entre elles ont été des décisions partagées. Il n’a été arrêté qu’une seule fois, et c’était par un médecin. Il a cinq bonus et est considéré comme l’un des combattants les plus fiables de la division quand il s’agit de l’apporter.

Quand je dis que Felder devrait prendre sa retraite si c’est quelque chose qui lui vient à l’esprit, cela n’a rien à voir avec des problèmes de performance à l’intérieur de la cage, ou tout type de traumatisme crânien qu’il a pu subir dans ses nombreuses guerres.

Au lieu de cela, cela a à voir avec un homme qui était en larmes à l’idée de continuer à se soumettre à des camps de combat qui l’éloignent de la maison quelques mois à la fois – sachant ce qu’ils pourraient faire à un enfant de 4 ans enfant à la maison.

“C’est peut-être pour moi”, a déclaré Felder à Dan Hardy dans la cage. «J’ai un enfant de 4 ans à la maison qui me manque à chaque fois que je pars comme ça. Je ne sais pas si… je ne suis pas sûr. Je reviendrai encore et parlerai à ma famille. “

Felder est actuellement en bonne santé (après avoir guéri de son «combat de la nuit» avec Hooker, de toute façon), il est très compétitif dans la division, il est un représentant bien parlé de l’UFC et semble être bien respecté dans le Communauté MMA. Il a du mal à faire du travail d’analyste pour les émissions de l’UFC sur ESPN, et il s’améliore à ce concert à chaque fois.

Il devrait partir maintenant parce que ça lui a traversé l’esprit, et le premier instinct est généralement le bon. S’il dit que c’est à cause de l’impact de ses camps de combat sur sa famille, alors il devrait mettre la famille en premier, s’éloigner la tête haute et apporter sa contribution au sport dans le domaine de la diffusion. Il n’y a aucune honte à faire cela si c’est la direction qu’il choisit. Et si c’est bien ce qu’il fait, j’espère qu’il restera à la retraite et ne se remettra pas en question plus tard ou ne permettra à personne de changer d’avis.

Page suivante: Nolan King: Peut-être, peut-être pas – mais pas de décisions impulsives

1 2… 3.