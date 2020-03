Paul Felder dit qu’il n’a pas encore combattu son dernier combat: «Il me reste beaucoup plus en moi»

Crédit d’image: UFC.com

Paul Felder revient sur son discours sur la retraite.

Dans l’événement principal de l’UFC Auckland, Felder affrontait Dan Hooker et quand le combat est allé aux tableaux de bord, il était proche. Pourtant, Hooker a devancé une décision partagée et après la perte, Felder a déclaré que c’était peut-être son dernier combat.

Maintenant, un peu plus d’une semaine plus tard, lors du MMA Show d’Ariel Helwani, lorsqu’on lui a demandé si c’était son dernier combat, il a dit «non».

Felder dit qu’il rêve toujours de remporter le titre de l’UFC et de le ramener à la maison. Donc, il sait qu’il lui reste encore quelques combats.

“Ce moment semblait presque normal, mais non, je pense qu’il me reste beaucoup plus en moi physiquement”, a déclaré Felder. “Je me remets déjà d’une des batailles les plus dures de ma vie, et s ** t, c’est addictif, mec. Ces cinq manches, cet événement principal, je l’ai aimé. J’ai aimé être sur l’affiche.

«Je suis un gars assez dramatique. Je pense toujours à ce moment [of retiring in the cage]. Tout comme je pense toujours à ce que serait d’avoir la ceinture autour de ma taille et de ramener ça à Philly », a-t-il poursuivi. «Ou des combats au Wells Fargo Center de Philadelphie. Ou amener la ceinture au stade des Eagles, The Linc, et passer du temps avec l’équipe. Je fantasme sur toutes ces choses, et la retraite n’en est qu’une autre. Et ce n’est pas mal. “

Bien qu’il dise qu’il lui reste encore beaucoup de combats, Felder dit que cela doit avoir du sens pour lui de continuer car il est heureux de commenter. Donc, il a besoin que ce soit un adversaire de premier rang ou l’événement principal pour qu’il revienne.

“Si quelque chose devait arriver à l’un de ces gars dans le top cinq et qu’ils ne peuvent pas correspondre à la façon dont l’UFC veut qu’ils correspondent”, a déclaré Paul Felder. «Il a été question qu’Al Iaquinta veuille me battre, et si vous me donnez un round à cinq avec lui lors d’une grande Fight Night, ou un match revanche avec Hooker, ce qui n’arrivera jamais, mais évidemment c’est quelque chose que je prendrais pour récupérer celui-là.

“Je ne reviens pas pour le dernier combat sur les préliminaires, ni même le deuxième combat sur un pay-per-view. Et ce n’est rien contre eux », a-t-il conclu. «Cela ne veut pas dire que je mérite toutes ces choses supplémentaires. C’est juste, pour traverser ce que je traverse et me mettre à l’entraînement, et puis vous voyez comment je me suis poussé dans le combat, vous ne pouvez plus le nier. “

Qui aimeriez-vous voir Paul Felder se battre ensuite? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.