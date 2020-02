Paul Felder et Dan Hooker ouvrent la voie aux paiements Reebok pour l’UFC Auckland

L’UFC Fight Night 168 s’est déroulé samedi soir dernier (22 février) dans la Spark Arena d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, et il est maintenant temps de voir qui est rentré chez lui avec la plus grosse part du gâteau de parrainage Reebok.

Les têtes d’affiche des événements, Paul Felder et Dan Hooker, ont remporté le plus gros prix, chacun ayant récolté 10000 $ du géant de l’habillement sportif après sa guerre de 25 minutes, qui a vu Hooker s’échapper avec une victoire à décision partagée (voir à nouveau ici).

Karolina Kowalkiewicz, Marcos Rogerio de Lima et Jake Matthews sont également rentrés chez eux avec un paiement similaire. Le paiement total pour l’événement était l’un des plus bas de l’année, car le grand total combiné entre les 24 combattants était de 130 000 $.

Jetez un œil au reste des paiements (via MMA Junkie).

Dan Hooker: 10 000 $ déf. Paul Felder: 10 000 $

Jimmy Crute: 4000 $ déf. Michal Oleksiejczuk: 4 000 $

Yan Xiaonan: 4000 $ déf. Karolina Kowalkiewicz: 10 000 $

Marcos Rogerio de Lima: 10 000 $ déf. Ben Sosoli: 3 500 $

Brad Riddell: 3 500 $ déf. Magomed Mustafaev: 4 000 $

Zubaira Tukhugov: 5000 $ def. Kevin Aguilar: 4 000 $

Jalin Turner: 4000 $ déf. Joshua Culibao: 3 500 $

Jake Matthews: 10 000 $ déf. Emil Meek: 4000 $

Song Kenan: 4000 $ déf. Callan Potter: 3500 $

Kai Kara-France: 4000 $ def. Tyson Nam: 3 500 $

Angela Hill: 10 000 $ déf. Loma Lookboonmee: 3 500 $

Priscila Cachoeira: 4000 $ déf. Shana Dobson: 4 000 $

Selon la structure de paiement (voir), plus un combattant a accumulé de combats – combiné avec l’UFC et les promotions World Extreme Cagefighting (WEC) et Strikeforce aujourd’hui disparues – plus il obtient de pièces pour remplir ses sports de combat tirelire. Et moins un combattant a de combats sous l’égide d’Endeavour … enfin, moins il en obtient.

Si vous avez un problème avec la structure, prenez-le avec UFC … pas Reebok.

Selon le rapport, les combattants recevront également des redevances et des paiements allant jusqu’à 20 à 30 pour cent de toute marchandise liée à l’UFC vendue à sa ressemblance. C’est un excellent moyen pour les «imbéciles» d’Internet d’aider la cause.

Pour l’UFC Fight Night 168 complet: résultats “Felder vs Hooker” et jeu par jeu, cliquez ici.