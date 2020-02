Paul Felder ne s’intéresse qu’aux cinq premiers adversaires après avoir affronté Dan Hooker à l’UFC Auckland

Paul Felder n’a qu’une seule raison de continuer à se battre, et c’est de devenir champion de l’UFC.

Le natif de Philadelphie, 34 ans, a de nombreuses options pour l’aider à gagner de l’argent sans se faire frapper au visage. Il a une carrière en plein essor en tant que commentateur couleur sur les émissions de l’UFC, et avec une formation en théâtre, il pourrait potentiellement revenir à la comédie. C’est pourquoi il est clair sur ses attentes pour un combat en tête d’affiche contre Dan Hooker lors de l’UFC Fight Night à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Une victoire lors de l’épreuve de samedi met Felder en position de combattre un adversaire classé parmi les cinq premiers. Des noms comme Justin Gaethje, Dustin Poirier ou Conor McGregor piquent son intérêt. Sinon, a-t-il dit à MMA Fighting, il va juste trouver autre chose à faire.

“À ce stade de ma carrière, ce sera mon 14e ou 15e combat à l’UFC, je suis sur une bonne séquence de victoires, (et) Dan sur une bonne séquence de victoires”, a-t-il expliqué. «Le vainqueur de ce combat va certainement progresser et être assuré de se battre contre l’un des meilleurs chiens parmi les cinq premiers de cette division. C’est ce dont j’ai besoin.

«Sinon, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, c’est la seule raison pour laquelle je veux continuer à pratiquer ce sport. Je ne fais pas de sport parce que je dois absolument gagner de l’argent. Je suis dans ce sport pour être l’un des meilleurs gars du monde. Ce combat me donne cette opportunité. »

Après sa dernière victoire contre Edson Barboza à l’UFC 242, Felder était déterminé à ce que son prochain combat se produise dans un événement principal contre un autre adversaire digne et classé.

Lorsque l’UFC l’a appelé et lui a demandé de se rendre en Nouvelle-Zélande pour combattre dans l’arrière-cour de Hooker, Felder n’a pas cligné des yeux, car toutes ses exigences étaient remplies, même si cela signifiait voler à l’autre bout du monde pour y arriver.

«Avant d’être annoncé, il m’a été approché en passant [UFC matchmaker] Sean [Shelby]et mon manager et moi adorons le combat », a déclaré Felder. «Bien qu’il soit classé premier derrière moi, ce qui est plus important pour moi, c’est de vaincre les gars sur une séquence de victoires. Des gars qui avaient l’air bien. Je pense que cela signifie plus pour moi que de battre quelqu’un sur une séquence de défaites qui est mieux classé que moi.

«Si je peux éliminer un gars comme Dan Hooker, même s’il est n ° 7 et moi n ° 6, cela n’a pas d’importance. Il l’a tué. Il avait fière allure. Si je peux faire ça dans sa ville natale, c’est encore mieux. “

S’il y avait un autre facteur motivant la décision de Felder, c’était le style à fort impact de Hooker. Le Néo-Zélandais n’a pris la décision que quatre fois dans sa carrière à l’UFC avec sept victoires à venir par élimination directe ou soumission.

Hooker est un type de combattant «allez grand ou rentrez chez vous», et c’est exactement le genre d’adversaire qui aidera Felder à attirer l’attention des meilleurs poids légers du monde.

“Moi et Dan, vous savez ce que vous allez obtenir”, a déclaré Felder. «Que ce soit un combat au premier tour ou que ça passe tous les cinq, ce sera un événement principal divertissant. Quiconque connaît et suit le sport le sait. C’est ce qui me passionne. “

S’il est victorieux ce week-end, Felder passera à 7-1 lors de ses huit derniers combats, dont trois victoires consécutives. À ce stade, il a dit qu’il n’y avait pas de retour en arrière.

Felder a du respect pour chaque concurrent léger qui gravit les échelons. Pour la plupart, ils ont les mêmes objectifs en devenant champion de l’UFC. Mais une victoire sur Hooker dit à Felder qu’il doit continuer d’avancer.

“Si je peux remporter la victoire, surtout si je le fais de manière impressionnante ou si je dépasse un adversaire coriace comme Dan, je ne vais pas combattre le gars n ° 15”, a déclaré Felder. «Ce n’est pas que je n’ai pas de respect pour le reste de la division, mais si je gagne à Auckland, je vais m’asseoir et attendre un grand combat et continuer à m’entraîner et à rester en bonne santé et à commenter jusqu’à ce que l’occasion se présente.

“Parce qu’à ce stade de la séquence de victoires sur laquelle je pourrais être, je ne cède pas cette place. J’ai l’impression que l’un de nous va vraiment gagner le droit de concourir pour la place d’un concurrent n ° 1 ou même de glisser pour un tir au titre en fonction de la façon dont le reste de la division se comportera avec les blessures et les licenciements et autres. “