Paul Felder parle de sa retraite potentielle après l’UFC sur ESPN + 26

Lors de l’UFC de ce soir sur l’événement ESPN + 26, Dan Hooker a remporté une guerre de cinq rounds contre Paul Felder lors de l’événement principal pour la carte de combat qui a eu lieu à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Dans son interview après le combat, cependant, Felder a suggéré que cette dernière perte pourrait être celle de sa carrière de MMA. Vous pouvez regarder une vidéo des interviews post-combat avec Dan Hardy pour l’événement principal ci-dessous.

Hooker a remporté le combat via une décision partagée et des scores de 47-48, 48-47 x2. Felder a déclaré sur le combat et les tableaux de bord de décision partagée: «Je savais que c’était proche. J’ai l’impression de l’avoir beaucoup blessé pendant le combat, mais il a été démoli, ce qui était intelligent. Il m’a fait du bien, et ça pourrait être pour moi. »

Felder a continué et a commencé à devenir émotif en mentionnant la difficulté de sa carrière de combattant et le temps qu’il passe loin de sa fille. Il a ajouté: «Mec, j’ai un enfant de quatre ans à la maison qui me manque à chaque fois que je m’échappe comme ça. Je ne sais pas…”

Le compagnon de combat de Felder, Hooker, est ensuite venu et a levé la main de Felder dans une démonstration de bon esprit sportif. Felder a remercié Hooker et les deux ont partagé une brève étreinte.

Felder a poursuivi: «Félicitations à Dan. Je savais que c’était exactement ce pour quoi je me trouvais quand je suis venu ici en Nouvelle-Zélande. J’ai énervé ce type, et quand vous énerverez un gars talentueux comme Dan, il vous l’apportera. C’était amusant, mon frère. C’était amusant. Cinq rounds. Je ne suis pas sûr. Je reviendrai toujours. Je vais parler à ma famille, mais c’est un honneur absolu de venir ici et de partager l’octogone pendant 25 minutes avec ce [expletive]. ”

La défaite pour le joueur de félin a brisé sa séquence de victoires de deux combats contre James Vick et Edson Barboza l’année dernière. Le record de Felder à l’UFC est actuellement de 9-5.

Avec cette victoire, Hooker est maintenant sur une séquence de trois victoires consécutives avec des victoires consécutives contre James Vick, Al Iaquinta et maintenant Paul Felder.