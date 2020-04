Paul Felder prévoit un retour à l’UFC: “J’ai hâte de me battre à nouveau”

Paul Felder est prêt à revenir dans l’octogone et à se jeter la main au moins une fois de plus.

Après une incroyable bataille de 25 minutes avec Dan Hooker dans l’événement principal de l’événement UFC Auckland en février, Felder a indiqué que la perte de décision partagée pourrait être son combat final.

Mais un peu plus de deux mois plus tard, au milieu d’une pandémie mondiale, Felder a changé d’avis.

“Après tout cela, avec ce que nous traversons, j’ai hâte de me battre à nouveau”, a déclaré mercredi le natif de Philadelphie lors d’une conversation Instagram en direct avec Jon Anik, annonceur play-by-play de l’UFC.

La défaite de Felder contre Hooker a mis fin à une séquence de cinq victoires consécutives qui comprenait des victoires sur Charles Oliveira, James Vick et Edson Barboza. Avec ces noms très médiatisés, il s’était rapproché du titre à 155 livres.

Malgré le revers, la popularité de Felder a augmenté lorsque les fans ont reconnu une bataille de volontés exceptionnelle.

Felder a certainement beaucoup d’options pour son avenir avec une carrière de diffusion florissante et un style de combat convivial. Après beaucoup de réflexion – et de mise en quarantaine – la décision est plus claire.

“Mec, je suis sur ce vélo, mon manager Brian Butler m’a envoyé toutes ces photos”, a expliqué Felder. «Je lui ai envoyé un texto hier soir. J’ai dit: “Mec, je me sens un peu déprimé. Je manque mon travail, mes gars me manquent, je manque des commentaires. »

“Je suis assis avec [my daughter] et nous passons un bon moment. Le temps passé en famille est super, mais je viens de manquer ce feu. Vous ne réalisez pas à quel point c’est important dans votre vie, en particulier quelqu’un comme moi ou quelqu’un comme moi qui est un athlète qui fait cela depuis si longtemps. Ou même quelqu’un comme vous, (Jon), qui travaille, faisant de cette entreprise ce qu’elle est: vous êtes l’un des visages de cette entreprise.

“Et juste pour que cela nous soit retiré, c’est comme,” F * ck, mec! “”

Felder a déclaré à plusieurs reprises qu’il continuait de rivaliser avec l’objectif de devenir champion du monde de l’UFC. Pendant une période incertaine dans le monde, ses objectifs n’ont peut-être pas beaucoup changé, mais son appréciation pour sa profession pourrait être à un niveau record.

“Fu * k, j’ai hâte de recommencer à le faire”, a déclaré Felder avec emphase. “Mais je suis aussi réaliste. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent: “Nous devons tout ouvrir.” Je ne veux pas de deuxième vague, je ne veux rien de tout ça.

«Quand ça arrive, j’ai hâte d’attendre juste (regardez autour de vous). Je ne prendrai plus jamais cela pour acquis. Je pense que c’est quelque chose que nous allons tous apprendre avec cette folie, si quelque chose. “