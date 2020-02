Paul Felder promet des feux d’artifice contre Dan Hooker en colère

Paul Felder n’est pas sûr de savoir pourquoi Dan Hooker prend ce combat si personnellement, mais pense que tout cela se traduira par un plus divertissant pour les fans de toute façon.

Felder et Hooker seront tous les deux à la tête de leur premier spectacle UFC lorsqu’ils jetteront à l’UFC sur ESPN + 26 à Auckland. Il représente un voyage en territoire ennemi pour “The Irish Dragon”, qui affrontera “The Hangman” dans sa ville natale.

Felder (17-4 MMA, 9-4 UFC) a publié des images qui se moquaient du nom de famille de Hooker, que Hooker a trouvé offensant. Il pense que Felder a franchi la ligne, mais pour Felder le mauvais sang est une rue à sens unique.

“Non, totalement sur lui”, a déclaré Felder au MMA Junkie. «Je ne donne pas un (explétif) pour être honnête avec vous. Je suis ici pour une raison, et c’est pour me battre et obtenir cette victoire dimanche. Tout ça était amusant pour moi. Je plaisantais, mais je l’ai dit cent fois maintenant: nous nous battons à coups de poing. Peu importe s’il m’aime, il va quand même essayer de me faire du mal. Cela peut être tout ce dont il a besoin. Ce sera plus amusant pour les fans de cette façon.

“Peut-être qu’il est vraiment offensé. Je ne sais pas de toute façon. Il n’a évidemment pas la peau épaisse pour ce genre de choses, mais ce n’était pas mon intention d’insulter son nom de famille et sa famille. Ça n’a jamais été mon objectif. C’était juste pour s’amuser. Il m’a dit qu’il allait me casser le visage en premier, donc je n’ai pas trop pris cela, mais, comme je l’ai dit, nous nous battons. Nous sommes des combattants professionnels, et peu importe à quel point nous nous aimons ou ne nous aimons pas, quand la porte se fermera dimanche, nous allons essayer de battre les uns contre les autres (explétifs). »

Sur le papier, la confrontation se vend certainement, avec deux des poids légers en forme les plus excitants sur la liste de l’UFC qui s’affrontent. Et tandis que Felder est impressionné par les récentes performances de Hooker, il voit des zones de son jeu qu’il peut exploiter.

“(Je suis) impressionné par son calme et son timing”, a déclaré Felder. «Je pense qu’il reste très détendu, il prépare ses tirs. Il n’est pas exactement le poids léger le plus rapide, surtout après un combat où j’ai combattu Edson (Barboza) en dernier. C’est probablement l’un des gars les plus rapides que j’ai jamais affronté de ma vie, mais je suis impressionné par son timing, et avec le timing et le placement vient le pouvoir, et vous le voyez dans beaucoup de ses combats.

«Mais évidemment, je vois des trous, je vois des faiblesses et je pense qu’ils sont dans tous les domaines où je suis vraiment fort. Je vais pouvoir accélérer le rythme de ce combat que vous n’avez pas encore vu. “

