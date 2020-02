Paul Felder réagit aux commentaires de Stephen A. Smith, Conor McGregor visant à lui pendant l’émission UFC 246

Paul Felder fait de son mieux pour toujours appeler les combats au milieu quand il sert de commentateur couleur lors des diffusions UFC.

Ce fut un peu plus difficile lors de sa dernière apparition, quand il a fait partie de l’équipe de diffusion de l’UFC 246 qui a appelé le coup de grâce de Conor McGregor de 46 secondes contre Donald «Cowboy» Cerrone.

Ensuite, la personnalité d’ESPN, Stephen A. Smith, a déchiré Cerrone, disant qu’il était “dégoûté” de ses performances et ajoutant qu’il se sentait comme le combattant avec le plus de bonus dans l’histoire de l’UFC avait quitté le combat.

Depuis lors, Smith s’est engagé dans une guerre des mots très publique avec le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan. De nombreux autres combattants ont également eu des problèmes avec sa prise dure.

En tant que membre de l’équipe de diffusion de l’UFC 246, Felder a également eu un problème avec le commentaire de Smith. Mais au lieu de le déchirer pour avoir fait des déclarations sans instruction, il préférerait que le co-animateur de «First Take» apprenne simplement plus sur le sport avant de tirer sur les athlètes.

“Cela m’a dérangé, et je pense que cela a dérangé toute la communauté MMA qui sait qui est Donald Cerrone”, a déclaré Felder à MMA Fighting. «Ce serait comme si je me présentais à un match de basket et parlais de LeBron [James], disant que l’autre équipe était nul, contrairement à LeBron et son équipe qui l’ont tué et ont eu un match fantastique.

«Cowboy» n’est pas allé là-bas pour perdre. Il est allé là-bas pour gagner et donner un spectacle. Je me suis entraîné avec le gars et je connais le gars depuis des années et des années, et ce n’est pas en lui d’aller ‘oh bien, je n’ai pas passé une bonne nuit, je vais juste aller me battre ce soir. “Pour quiconque n’a jamais été formé au MMA, vous ne comprenez tout simplement pas à quel point ce sport est difficile.”

Felder, qui affronte samedi Dan Hooker dans le tournoi principal de l’UFC Auckland, estime que Smith ou tout autre analyste qui ne couvre pas régulièrement le MMA devrait d’abord se plonger dans le sport et comprendre les combattants qui participent avant de faire de telles déclarations bizarres.

“C’est le seul problème avec d’autres analystes qui viennent dans notre sport – vous devez vous y plonger un peu plus et le comprendre”, a déclaré Felder. «Cela m’a dérangé. Mais je ne veux pas frapper le gars trop mal. Il doit juste comprendre un peu plus le sport avant de dire des choses si dures à propos d’un gars qui est une légende. “

Avant les commentaires de Smith après le combat, Felder s’est lui-même attiré dans l’événement principal après que McGregor l’ait apparemment appelé après, s’adressant aux “imbéciles” qui parlaient de lui avant sa victoire sur Cerrone. Immédiatement après la fin du combat, Felder a déclaré que McGregor est passé près de l’équipe de diffusion et a crié: «F * ck you».

Felder a été repris par la tirade, car à l’époque il n’était pas certain que l’ancien champion des deux divisions s’adressait réellement à lui.

«J’étais là comme quoi? Parle-t-il de moi? ” Dit Felder. «Certaines personnes disent qu’il parlait de moi. D’autres personnes disaient qu’il parlait [Kamaru] Usman ou [Jorge] Masvidal. En fin de compte, cela n’a pas vraiment d’importance. Cela m’a attiré beaucoup d’attention même si ce n’était pas pour moi. Peu importe. Mais on s’amuse avec.

“C’est une personne qui la prend si sérieusement, qui vient à moi. Je suis comme, les gars, c’est une blague. Je ne me bats pas contre Conor en ce moment, je me bats contre Dan Hooker. Se détendre.”

Indépendamment des commentaires de Smith ou de McGregor visant à le viser, Felder aime toujours chaque minute qu’il peut appeler à se battre pour l’UFC avec une exception flagrante.

À l’UFC 246, Felder a dû commenter deux combats impliquant ses coéquipiers – Anthony Pettis et Maycee Barber – et les deux ont fini par perdre.

Même si ses coéquipiers sont à l’intérieur de la cage, Felder promet d’être impartial. Mais il a dit que l’UFC 246 pourrait être la dernière fois qu’il se portait volontaire pour ce type de tâche.

“Je déteste ça”, a déclaré Felder à propos des commentaires sur les combats de ses coéquipiers. «J’en déteste chaque seconde. Vous m’entendrez même me taire pendant certains de ces combats, et je vais même parler un peu, pas dans le mauvais sens, mais mes producteurs me feront savoir quand je glisse peut-être un peu, ou pas exprimer autant. Vous devez juste essayer de prendre un peu de recul et de vous en sortir. J’ai vu Anthony. J’ai eu un appel téléphonique avec Maycee. C’est une chose difficile à faire, mais c’est mon travail et ils le savent.

«Je ne dirai jamais rien de mal à leur sujet. J’appelle juste ce que je vois et ils le savent. J’ai l’impression d’avoir de la chance pour ces gars. Quand ils gagnent, je ne suis pas là mais quand ils sortent du mauvais côté des choses, j’ai l’impression de commenter. Donc, pour aller de l’avant, du mieux que je peux l’éviter, je vais éviter tout gros combat pour mes coéquipiers. “