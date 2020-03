Paul Felder révèle l’étendue des blessures de l’affrontement avec Dan Hooker

Sur la base de la liste des blessures de Paul Felder résultant de son épique affrontement aller-retour avec Dan Hooker à l’UFC Auckland, il n’est pas surprenant que les sports de combat soient communément appelés «l’entreprise blessée».

Bien qu’il y ait eu quelques inquiétudes initiales quant à la possibilité que l’état de Felder soit sérieux, il a expliqué qu’il était sur la bonne voie après son retour à Philadelphie à l’arrière du combat de chapiteau en Nouvelle-Zélande.

«Avec l’œil, il y a quelques fractures du plancher orbital, qui se produisent plus souvent que certains fans occasionnels ne le savent. Chaque fois que nous nous cassons le nez et tout ce que nous obtenons [damage] au plancher orbital – ce sont de petits os sous vos yeux, ils sont comme des coquilles d’œufs – ils se fissurent assez souvent », a déclaré Felder au podcast Eurobash de MMA Fighting.

“La façon dont tout se passe maintenant, je n’aurai besoin d’aucune sorte de plaques ou de chirurgie. Tout guérira de lui-même, ce sera une situation de type sans contact de huit semaines. Ma cheville est encore très douloureuse juste à cause des coups de pied au mollet et des coups de pied, mes pieds gonflent toujours après les combats et les voyages, puis vous sortez et mangez 3 000 calories de beignets en une seule séance, ils gonflent un peu!

“The Irish Dragon” a expliqué comment il a développé une rhabdomyolyse – une dégradation musculaire qui provoque la libération de myoglobine dans la circulation sanguine – en raison de sa production physique pendant le combat.

«J’ai eu une folle peur avec certains [rhabdomyolysis], lequel est [a condition that affects] vos reins. Votre muscle commence à se décomposer et à produire ces substances qui pénètrent dans votre sang et vos reins s’efforcent de les filtrer. Cela peut être vraiment grave, mais heureusement, c’était juste après le combat quand j’étais aux urgences. La façon dont vous vous en débarrassez est de vous hydrater et de vous reposer comme un maniaque, donc, fondamentalement, on m’a mis cinq sacs de perfusion intraveineuse pendant les 24 heures que j’ai passées à l’hôpital », a-t-il expliqué.

“Ils vérifiaient ma fonction rénale tout le temps, ils n’arrêtaient pas de prendre mon sang pour voir s’il allait baisser et c’est pourquoi ils m’ont finalement libéré – ils l’ont rincé suffisamment à l’endroit où mes reins fonctionnaient. Je suis resté hydraté, je restais hydraté depuis que j’ai quitté l’hôpital. Je n’ai pas vraiment bu trop ou quelque chose comme ça parce que je m’inquiète pour mes reins. C’était le seul problème, en finir avec un énorme combat et en voulant boire de la bière, je me disais: “Ehhh … je vais attendre.” “

Felder a précisé que son problème rénal ne provenait pas de sa perte de poids et a également souligné que les médecins craignaient qu’il développe un syndrome du compartiment – une affection douloureuse qui survient lorsque la pression dans les muscles monte à des niveaux dangereux – qui aurait pu forcer un traitement très horrible .

«C’était l’inquiétude, me laisser sortir de là et avoir toujours cela affectant mes reins, mais une fois que je montrais que tout devenait opérationnel et fonctionnait et que mon urine était complètement claire au moment où je partais. Et pour clarifier les choses, certaines personnes pensent que cela s’est produit lors de ma perte de poids. Je n’avais pas à supporter cela dans ma perte de poids, c’était après le combat. C’était à cause de l’effort du combat et ils craignaient que cela puisse être dû à mon syndrome du compartiment veau, c’est-à-dire lorsque le gonflement est trop lourd pour que votre corps puisse le gérer. Ce qui se passe, c’est que s’il gonfle à plus qu’il ne peut gérer votre corps commencera en fait à étrangler les muscles pour arrêter le gonflement, auquel cas il tuerait le muscle de votre corps », a déclaré Felder.

«L’une des façons dont ils traitent est d’ouvrir les muscles en tranches géantes pour soulager la tension, puis ils les recousent lorsque l’inflammation diminue. Je ne voulais pas du tout cela, comme vous pouvez l’imaginer, alors je l’ai élevé et glacé comme un fou. Ils ne pensaient pas que je l’avais, mais ils voulaient me garder toute la nuit pour m’assurer que ce n’était pas le cas. Chaque fois que vous introduisez cette substance dans vos reins, ils pensaient que cela pouvait aussi être un syndrome du compartiment, mais il semblait que c’était le cas [rhabdomyolysis], juste un surmenage et la rupture de mes muscles naturellement par rapport à une chose sérieuse, mais je n’ai pas fini par avoir le syndrome du compartiment. “

Felder a également expliqué que les combats de péage mental prennent les athlètes, que votre main soit levée ou non.

“C’est difficile, vous obtenez ce genre de chose … et tous les combattants parlent de ce genre de choses parce qu’ils savent … c’est comme,” Comment vous sentez-vous? “Et c’est même si vous avez gagné. Souvent, ils diront: “ Hé, comment vas-tu? ” Parce que c’est tellement, tellement et tellement d’émotions et de soulagement, de stress et d’excitation … et puis c’est fini et c’est maintenant une question de salaire -par-vue ce week-end. Vous êtes une sorte de vieille nouvelle très rapidement dans le sport des arts martiaux mixtes, mais je me débrouille assez bien. J’adore l’attention, mais quand c’est fini, je retourne à Philadelphie, juste à l’extérieur de la ville dans ma petite maison de ville avec ma fille et ma famille, et je suis en train de le donner sur le canapé. J’ai appris à être très discret quand je ne suis pas sous les projecteurs », a-t-il déclaré.

“J’ai eu [a long spell] comme avec le combat de Mike Perry quand j’ai eu un bras cassé et que vous avez des rappels constants, ou la blessure aux poumons avec James Vick, ceux-là étaient plus difficiles à surmonter, mais au moins celui-ci déjà mon visage guérit, ma jambe guérit et je me promène. J’ai l’impression que je vais passer beaucoup plus vite à celui-ci. Et j’ai fait mon travail. Vous savez, ma plus grande préoccupation était d’obtenir cet événement principal, que l’UFC me fasse enfin confiance. Dana White, Sean Shelby me donnant cette opportunité que je supplie. La peur que vous vous rapprochez de plus en plus est – et si je sh * t le lit? Et si je sors et que Dan Hooker me met KO en 30 secondes? Nous le voyons arriver aux meilleurs gars du monde. Cette merde est une réalité et elle vous fatigue tout le temps, peu importe à quel point vous êtes préparé, peu importe à quel point vous êtes bon, vous ne voulez pas le faire exploser. Parfois, nous le faisons. “

Découvrez la dernière apparition de Paul Felder sur Eurobash. Cela commence à 17h00.