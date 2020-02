Paul Redmond: La 3Arena de Dublin serait la cerise sur le gâteau pour la carrière

DUBLIN – Paul Redmond a répondu au tollé des fans pour que Bellator lui donne une place de choix sur la carte de samedi. Le favori d’Irishfan a également discuté de son combat avec Georgi Karakhanyan et de la manière dont une victoire le mettrait en lice pour le titre. Le poids léger de l’équipe Ryano a discuté de jongler avec sa carrière de combattant avec son DJing et son travail à temps plein et comment la tête d’affiche d’un événement au 3 Arena serait «la cerise sur le gâteau» pour sa carrière légendaire.