Paulie Malignaggi confirme qu’il a été contacté au sujet du match revanche de boxe avec Artem Lobov

Crédit d’image: Phil Lambert / BKFC

En 2019, au BKFC 6, Paulie Malignaggi est entrée dans les cordes pour un match de boxe à mains nues avec le produit MMA Artem Lobov. Malgré une expérience de boxe bien plus pure, Malignaggi a perdu une décision serrée face à son rival.

Compte tenu de la nature compétitive du combat, il a été question d’une revanche entre les deux. S’adressant à BJPENN.com récemment, Lobov a confirmé qu’il avait été approché pour participer à un match revanche de boxe avec Malignaggi.

“Certainement [I’d rematch Paulie]. J’ai eu des questions à ce sujet, car un promoteur de boxe m’a contacté et m’a demandé si je serais intéressé par un match de boxe professionnelle contre Paulie », a déclaré Lobov. «Avec le coronavirus, tout cela a été suspendu, mais je le ferais certainement. La boxe professionnelle est une chose à laquelle je pense depuis longtemps. Je pense que ce serait un bon premier adversaire pour ça. »

S’adressant récemment à The Schmo et Helen Yee sur le podcast The Schmozone, Malignaggi a confirmé qu’un match revanche de boxe avec Lobov avait en effet été abordé.

“Ouais, un promoteur de boxe m’a contacté en décembre au sujet de la possibilité de faire un match de boxe avec Artem Lobov – un match de boxe régulier”, a confirmé Malignaggi. “J’ai dit” oui, si vous savez comment le faire et que vous avez de l’argent, bien sûr, je vais vous entendre. “

“Ils allaient le faire dans un endroit assez cool, ça n’allait pas être aux États-Unis, ça allait être tout mis en place et ainsi de suite”, a ajouté Malignaggi. «Tout cela sonnait vraiment bien, mais le dire et le faire est généralement différent. Je peux vous dire que je vais sur la lune demain, mais cela ne signifie pas que je vais en fait aller sur la lune. Alors j’ai dit «ouais, ok.» Je leur ai dit «je ne vais même pas en parler à mon équipe. Je ne vais pas en parler à mon équipe avant d’avoir d’abord une structure et une offre organisée. “

Un match de boxe entre Paulie Malignaggi et Artem Lobov vous intéresse?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/04/2020.