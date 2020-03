Paulo Costa a tenté de tromper Dana White avec un faux médecin pour effacer «Eraser» pour le retour de l’UFC

Je me souviens à l’école primaire quand j’ai essayé de faire appeler mon infirmière mon amie et de me faire passer pour mon père, oubliant que pour avoir l’air d’un adulte, il fallait d’abord frapper la puberté. C’était ma seule et unique tentative boiteuse de jouer au hooky.

Dans cet esprit, je peux comprendre ce que Paulo Costa essayait de faire lorsque son copain se faisait passer pour une sorte de professionnel de la santé dans l’espoir de faire effacer «The Eraser» pour son retour dans l’Octogone. Après tout, quelqu’un doit payer pour toutes ces blagues jurassiques.

“Je le respecte”, a déclaré White lors d’une récente mêlée médiatique. «Je respecte le fait qu’il veuille se battre. “Je suis prêt, je suis prêt”, non tu ne l’es pas. Tu n’es pas médecin. Et puis il a eu un gars qui est son copain ou quelque chose pour dire qu’il va bien. Non, ce n’est pas comme ça que ça marche. Je ne veux pas le pousser et le faire se blesser à nouveau. Prenez votre temps, vous obtenez le combat, ce combat va se produire, ne vous inquiétez pas. “

Costa, qui se remet d’une blessure au biceps, tentait de mettre la main sur le champion en titre des poids moyens, Israel Adesanya, lors de l’événement principal de l’UFC 248 à la carte (PPV), qui a lieu ce samedi. nuit (7 mars 2020) à l’intérieur du T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Il est proche, mais prenons notre temps”, a poursuivi White. «Plus il y a de temps, mieux c’est avec cette blessure. Puis il commence à lancer des vidéos de lui-même frappant les mitaines et faisant toutes sortes de merdes folles qu’il ne devrait probablement pas faire en ce moment. Mais c’est aussi un athlète bizarre, alors qui sait. Je ne veux tout simplement pas que le gars se blesse à nouveau. “

Remplaçant pour “The Eraser” sera Yoel Romero, concurrent de longue date des poids moyens, qui a perdu une décision proche de Costa lors de l’UFC 241 en août. Le Brésilien sera sans aucun doute le premier à affronter le vainqueur à un moment donné plus tard cette année.